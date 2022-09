Ústí nepustí. Modré vlnky starého loga vystřídá hrdý nový symbol z Chomutova

A jak vnímají svůj návrh sami autoři? „Naší hlavní motivací bylo vnést do veřejného prostoru Ústeckého kraje pozitivní impulz. Přinést jednoznačně srozumitelný, přímočarý symbol, se kterým se budou občané ochotni identifikovat bez ohledu na to, zda žijí v Mostě nebo Kadani,“ popisují Pumpr s Beranem.

Designéři zaměnili písmeno Ú ve slově Ústecký za symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou. „Vytvořili tak značku, která má silný komunikační potenciál,“ hodnotí Macolová.

Nová vizuální identita Ústeckého kraje

Zdroj: Youtube

Na kraji jsou spokojeni

Na kraji jsou s novým image spokojeni. „Výsledný návrh nás zaujal svou hravostí a vtipem, který bude velmi dobře fungovat v marketingové komunikaci kraje. Chceme se prezentovat jako kraj s vlídnou tváří a nová značka s tím výborně ladí,“ říká hejtman Jan Schiller (ANO 2011).

Kromě identity pro samotný kraj designéři navrhli systém prezentace desítek příspěvkových organizací, jako jsou muzea, nemocnice nebo školy. „Děláme první kroky, abychom novou identitu co nejrychleji nasadili v rámci krajského úřadu. Následovat budou příspěvkové organizace kraje, to bude ta těžší část. Pokud se nám to podaří, jednotný styl bude patrný na první pohled a přispěje k srozumitelnější komunikaci směrem k občanům. Hotovo chceme mít do poloviny roku 2024,“ doplňuje mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Soutěž pro Ústecký kraj probíhala pod vedením odborné organizace Czechdesign jako uzavřená, dvoufázová a neanonymní. Do soutěže bylo vyzváno pět profesionálních grafických designérů a studií, a to na základě otevřené výzvy a pečlivé rešerše dosavadních referencí. Byla to vedle Petrohradu studia Kolargrafik, Libor Jelínek, Redesign a TopEcht!. Do druhé fáze soutěže postoupili Libor Jelínek, Redesign a studio Petrohrad. Návrhy finalistů představí Czechdesign do konce roku.

Vítězné studio má zkušenosti

Studio Petrohrad vzniklo v roce 2008 ve stejnojmenné plzeňské čtvrti za účasti tehdejších spolužáků z ateliéru Multimédia Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Pumpra a Petra Poláka. K nim se po letech přidal také grafický designér Lukáš Beran. Studio se zaměřuje především na tvorbu vizuální identity, online videa a fotografie z oblasti architektury a designu. Část týmu se také věnuje pedagogické činnosti na pražské Scholastice a plzeňské Nerudovce. Mezi výrazné aktivity studia patří mimo jiné blog Naokraj pojednávající o lidech, kteří s rodinami opouštějí města a zapouštějí kořeny na venkově. Studio dlouhodobě spolupracuje s Městem Plzeň, Galerií Rudolfinum, Letištěm Václava Havla, pražskou AVU a mnoha dalšími subjekty.