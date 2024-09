/OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE/ Bývalý sklad chmele oživil moderní minipivovar, který sází na moderní trendy a zkoušení nových chutí. Šestým rokem nabízí své speciály v samém centru Žatce coby řemeslný pivovar s hospůdkou, který nese název Pioneer Beer. Jeho majitel a sládek Michal Havrda ho záměrně umístil do světoznámé oblasti v pěstování a obchodu s chmelem.

Svůj příběh začal psát na základní a střední škole, kde ho bavila chemie. Později, když se rozhodoval, na jakou vysokou školu půjde, bylo jasno. „Kromě zájmu o chemii mě začalo chutnat i pivo, a tak jsem si řekl, že bych mohl obě záliby spojit. Po studiu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsem chvíli pracoval mimo obor. Ale po roce 2005 jsem se dostal do krušovického pivovaru, prošel tam několika pozicemi a získal řadu zkušeností,“ popisuje Michal Havrda.

Po dvanácti letech, kdy navíc v Krušovicích potkal přítelkyni, dostali společný nápad, že si založí vlastní minipivovar. Jako rodák z Podbořan nedaleko Žatce a místní patriot tak hledal vhodné prostory v regionu chmele. A to i proto, že svoji diplomovou práci na vysoké škole vypracovával v Chmelařském institutu v Žatci.

„Dlouho jsme nemohli najít vhodný objekt. Budovu na náměstí Prokopa Malého, kde je dnes náš pivovar umístěn, jsme na realitním serveru viděli, ale podle fotek jsme do toho nechtěli jít. Bývalý sklad chmele a později prodejna nábytku nebyl v dobrém stavu. Ale když jsem do něj vešel, najednou jsem věděl, že je to to pravé,“ vypráví 45letý majitel a sládek.

Konkurence ho povzbudila

close info Zdroj: Deník/Tomáš Prchal zoom_in Obliba chemie a piva u Michala Havrdy vyústila v založení minipivovaru Pioneer Beer.Když si tipoval vhodné objekty, myslel i na blízkou konkurenci. „Vedle nás již fungoval minipivovar, další pak ve městě. Také Chmelařský institut vyrábí pivo. Zpočátku jsme proto zapochybovali, zda to má smysl. Dnes můžu říct, že je to naopak. Se sousedními sládky se známe, nebereme se jako rivalové, ale kamarádíme se a pomáháme si. Navíc po zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO návštěvníci ve městě přibývají. Pivní turistika funguje i tak, že lidi rádi projdou víc pivnic a ochutnávají. S kolegy máme navíc i trochu rozdílný sortiment,“ říká Michal Havrda.

Jeho projektu byla nakloněná i místní radnice a vzhledem k umístění pivovaru v památkové zóně dostali příspěvek na fasádu i rekonstrukci střechy. Celé stavební řízení včetně kolaudace totiž proběhlo pod dohledem památkářů. „Plánujeme ještě doladit další věci jako je třeba bar v patře. A protože pivovarská pivnice je přímo v srdci pivovaru, tak když má návštěvník štěstí, může pokukovat, jak sládek vaří pivo, a přitom si pochutnávat na svém půllitru. A přikusovat může pochoutky přímo od malých regionálních výrobců,“ ukazuje majitel prostory pivovaru.

Moderna proniká i do pivovarnictví

Nejprodávanější produkt pivovaru Pioneer Beer je klasický světlý ležák Rezident 11. Zaměřují se zde i na modernější trendy a zkoušejí nové věci, jak si žádá trh s řemeslnými pivy. „Odběratelé i konzumenti mají rádi novinky, chtějí vyzkoušet nové chmele, nové pivní styly. Vaříme proto i další ležáky s novějšími či méně známými českými odrůdami, což je řada 12stupňového piva Saaz Brilliant, Saaz Shine či Saaz Comfort. Dále jde o různorodé skupiny typů svrchně kvašeného piva typů ALE z odrůd z USA, Nového Zélandu či Austrálie vonící po tropickém ovoci jako je mango nebo ananas.“

Polovina produkce Pioneer Beer směřuje do pivnice, zbytek do dalších hospod i pivoték. Přes distributory míří zdejší piva do celé ČR i zahraničí jako je Německo, Slovensko, Maďarsko či Polsko. Roční výstav zde činí 1200 hektolitrů, což je v současném nastavení technologie maximum kapacit. Rodí se zde ale projekt počítající s nákupem dalšího tanku či dvou k navýšení výroby.

„Prioritou je vždy spokojený zákazník a před kvantitou má přednost určitě kvalita. To raději prodáme méně piva než třeba něco ošidit nebo urychlit. Pořád sleduji moderní trendy, potkávám se s kolegy sládky, vyměňujeme si zkušenosti. Máme to štěstí, že do Žatce jezdí sládci z celého světa a inspirace je tak dost. Třeba s jedním Kanaďanem jsme dvakrát společně uvařili várku a vymysleli společnou recepturu,“ pochvaluje si Michal Havrda.

Jeho přítelkyně Miriam, která je nyní na mateřské, má na starosti obchod, marketing a administrativu. „Času na koníčky moc není, ale s tím jsem počítal, když jsem do toho šel. Tento obor musí mít člověk svým způsobem rád, jen jako práce to dělat nejde. Pokud zbude čas, snažím se asi nejvíc sportovat, mířím na hory a jezdím na kole. To je můj relax a zábava. Začínal jsem úplně sám, teď zde máme sládka a podsládka a já vše řídím. V pivovaru ale dělají všichni všechno, hlavně přes léto, kdy přibíráme i brigádníky. Jinak je nás zde celkem pět.“