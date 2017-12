Ústecký kraj příští rok utratí více, než vydělá. Opraví i ústeckou knihovnu

Ústecký kraj - Letos kraj hospodařil s přebytkem, návrh nového rozpočtu pro příští rok ale počítá s výrazným schodkem.

Krajský úřad Ústeckého kraje.Foto: DENÍK/Martin Klimeš

O více než 609,5 milionu korun budou příští rok překračovat výdaje Ústeckého kraje jeho příjmy. Na rozdíl od letoška, kdy hospodařil s přebytkem. Vyplývá to z aktuálního návrhu rozpočtu na rok 2018.

Podle krajského radního Martina Kliky (ČSSD) muselo vedení kraje třeba navýšit provozní náklady a platy zaměstnanců. „Saldo mezi příjmy a výdaji chceme krýt jednak přebytky z minulých let, jednak úvěrem,“ poznamenal radní Klika.

Je rozumné čerpat úvěr?

Úvěrování ale přijde zbytečné zastupitelům z lavic opozice. Například Jiří Kulhánek (ODS), který usedá v krajském finančním výboru, upozorňuje na nevyčerpané peníze, které prý zbytečně leží například v rozvojovém fondu Ústeckého kraje.

„Návrh rozpočtu právě studuji, jsem ve čtvrtině. Ale v těchto fondech máme nevyčerpaných zhruba 600 milionů korun, které můžeme použít na havárie v podstatě okamžitě. Proč tedy financovat velké investiční akce drahými úvěrovými penězi?“ ptal se krajský zastupitel a starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Nejvýznamnější projekty



Nová silnice u Chomutova: 176,4 milionu korun.

Rekonstrukce silnic II/227 a II/225, křižovatka se silnicí II/224 v Žatci: 127,8 milionu korun.

Rekonstrukce silnice II/262 ze Starého Šachova do Děčína: 81,9 milionu korun.

Obchvat města Roudnice nad Labem: 80,6 milionu korun.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí, rekonstrukce a dostavba areálu: 76 milionů korun.

Střední škola stavební a strojní Teplice investice do objektu odborného výcviku oborů autoelektrikář a mechanik - opravář motorových vozidel: 74,9 milionu korun.

Ústecký kraj má totiž před sebou velké investice do obnovy infrastruktury. Patří sem obchvat Chomutova, Litoměřic nebo obchvat a oprava mostu v Roudnici nad Labem či Štětí, případně rekonstrukce Mostu Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem.

„To bude investice obrovská. Pak jsou tu samozřejmě školy, kampusy v Ústí a Teplicích, sociální oblast a také silniční síť,“ pokračoval krajský radní Martin Klika.

Oprava knihovny i hvězdárny

Návrh rozpočtu zahrnuje i rekonstrukce Severočeské vědecké knihovny v Ústí za 18 milionů korun či Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích za 10 milionů korun.

Navrhované výdaje na příští rok činí 16,657 miliardy. Vzrostou tedy ve srovnání s letoškem o 12,8 procenta. Budou tak 1,885 miliardy korun vyšší než letos, kdy kraj počítá s celkovými výdaji ve výši 14,772 miliardy korun.

Co do příjmů ovšem návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s částkou 16,048 miliardy korun. To představuje o 12 procent víc oproti letošnímu rozpočtu, kde příjmy činily 14,33 miliardy korun. Rozdíl způsobil jak příspěvek ze státního rozpočtu pro navýšení platů pracovníků ve školství a sociálních službách, tak i předpokládaný nárůst daňových příjmů.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na příští rok předloží radní zastupitelům 11. prosince. Tedy na posledním letošním zasedání.