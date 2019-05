Ústecký Athletic club se přitom může pochlubit sportovci, kteří patří k evropské špičce. Na rekonstrukci sportovišť čeká minimálně patnáct let. Letos se konečně dočká, vzhledem k jejich zanedbanosti přijde na miliony korun.

Přesto šéf klubu Miroslav Vachuta řekl, že je to nevyhnutelná investice, aby atleti mohli vůbec cvičit. „Během tréninku jde pomalu o život. Každý den mám obavy, aby někoho nezabili vrhacím kladivem, a to je zásadní věc. To nemluvím o běžecké dráze, plotech, zázemí,“ popsal.

Běžecká trať totiž nutně potřebuje nový povrch, jelikož je podle jeho slov za patnáct let v katastrofálním stavu. „Přitom o tento druh sportu panuje velký zájem, každý den sem jen za odpoledne přijdou takové dvě až tři stovky lidí. To nás sice těší, ale sportoviště dostává zabrat,“ vylíčil Vachuta.

Magistrát dá přes 10 milionů

Ústecký magistrát slibuje během letošního roku nápravu. Rekonstrukce budou součástí druhé a páté etapy dostavby stadionu. „Ústečtí radní na ně vyčlenili 10,8 milionu korun bez DPH,“ oznámila mluvčí města Romana Macová.

Náklady ovšem kritizuje opozice, například Lukáš Blažej (PRO! Ústí) s tím, že tak vysoké být nemusely, kdyby město opravy dělalo průběžně a lépe rozdělovalo peníze. „Chybí tady koncepce. Věci se neřeší, dokud nepadají na hlavu. Zázrak, že to někoho nezabilo,“ poznamenal.

Městská rada posvětila i vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce.

Ty začnou nejdřív pátou etapou, tedy například vybudováním nového skladu pro atletické pomůcky, odstraněním tartanového povrchu a položením nového a dalších. Konkrétně tyto práce musí stavební firma provést přes léto.

Druhá etapa začne až v září. Zahrnuje právě rekonstrukci rozběhových a vrhačských ploch pro kouli, kladivo a oštěp nebo výměnu stávajícího chabého oplocení včetně osazení ochranné klece nebo záchytné sítě.

Ústečtí atleti mají dlouhou tradici. Za zmínku stojí olympionici Bedřiška Müllerová – Kulhavá a Alexandr Bílek ze 60. let minulého století nebo četní účastníci mistrovství světa a Evropy.

Dostavba městského stadionu II. a V. etapa



Hodnota zakázky: 10,87 milionu bez DPH.

II. etapa zahrnuje rekonstrukci rozběhových a vrhačských ploch (koule, kladivo, oštěp), demontáž oplocení a montáž nového v celkové délce 96,3 metru včetně osazení ochranných konstrukcí (klec, záchytná síť). Práce mohou být zahájeny až 1. září 2019.

V. etapa obsahuje vybudování nového skladu pro atletické pomůcky, odstranění tartanového povrchu a položení nového, úpravu dešťové kanalizace po obvodu hřiště, instalaci slaboproudých rozvodů. Samotné práce musí být provedeny v období od letošního 28. června do 26. srpna. Úprava slaboproudých rozvodů a stavba skladu pro atlety není omezena termínem.