Ústecký magistrát tratí miliony na pokutách z tunelů

Ústecko - Magistrát už přes rok nevybírá pokuty za přestupky v tunelech na dálnici D8. Přitom jinde automatizovaný systém funguje.

Miliony korun na pokutách tratí ústecký magistrát. Přes rok a čtvrt je nevybírá za přestupky, které řidiči napáchali v dálničních tunelech Panenská a Libouchec. Přitom systém, který zpracovává a odesílá data o překročení rychlosti automaticky, tu je od loňska.



Dokonce existuje i standardní postup hlášení přestupků úřadu posvěcený ministerstvem dopravy, který v ostatních městech funguje. Ústí se ovšem nedohodlo s policií, jak je bude přebírat, a tak přestupky řidičů v dálničních tunelech na Ústecku dodnes neřeší.



Potvrdila to mluvčí policie Eva Kropáčová z Policejního prezidia ČR s tím, že systém záznamy hromadně odesílá pověřeným obcím a městům. „V současnosti jsme spolu se správcem komunikace připraveni ho spustit,“ uvedla s tím, že oslovili nové vedení města a mají s ním o tom jednat během ledna.

Prozatím magistrát hraje „mrtvého brouka“. Ani nevysvětlil, proč postup nepřijal. „Magistrát se ve věci řešení přestupků v tunelech na D8 bude řídit rozhodnutím nadřízeného orgánu, tedy rozhodnutím krajského úřadu,“ uvedla pouze ústecká mluvčí Romana Macová.



Krajský úřad je sice nadřízeným orgánem magistrátu v agendě přestupků, ale k vyřizování odvolání. Podle své mluvčí Magdaleny Fraňkové dokonce ani nezná důvody, proč ústecký magistrát pokuty za překročení rychlosti neinkasuje. „To vám budou muset vysvětlit tam. My ani nemáme informace, zda mají k pokutám podnět od policie, která provádí měření rychlosti,“ poznamenala Fraňková.



Za bezdůvodnou označila i možnost převzetí agendy tunelů na Ústecku jiným městským úřadem. Třeba tím v Lovosicích, který přebírá hlášení o přestupcích ze systému v dálničních tunelech Radejčín a Prackovice bez problému.

Procesně by to ze zákona prý totiž vůbec nebylo jednoduché. „Aby město Lovosice mohlo vykonávat správní agendu na území jiného města, musela by se kvůli tomu uzavírat veřejnoprávní smlouva. Proto v tuto chvíli není žádný důvod. Vybírání pokut je v kompetenci městských úřadů,“ přiblížila mluvčí kraje Fraňková.

Hlídací systém je přitom ve všech tunelech, jak těch ústeckých, tak lovosických, stejný. Jedna kamera zaregistruje vjezd auta do měřeného úseku, druhá výjezd. Z průjezdového času počítač vypočítá průměrnou rychlost, a pokud se významně liší od nastavené hodnoty, pošle data na policii, která by je měla během 30 dnů zpracovat.

HLÍDÁ TU POLICIE

To, že město Ústí neřeší přestupky z tunelů Panenská a Libouchec, ovšem neznamená, že tu řidiči mohou jezdit tak rychle, jak se jim zlíbí. Podle vyjádření krajského šéfa dopravní policie Jiřího Ušáka je to právě naopak. „Zajíždíme sem a provoz sledujeme,“ upozornil.



Moderní tunely svádí ke zběsilé jízdě, přitom je tu povolená jen osmdesátka. Jak poznamenal dopravní expert BESIPu Jan Pechout, řidiči v tunelech musejí být pozornější a opatrnější, jelikož jsou nebezpečnější než volná silnice. „Dodržování rychlosti je nutnost, v případě nehody se tam například nedostane vrtulník. Řidiči často i zapomínají rozsvítit světla, jedou na denní svícení. Často neznají ani pravidlo zipu,“ řekl.

Z policejních statistik nicméně vyplývá, že dálnice patří k nejbezpečnějším komunikacím na Ústecku. Lze to ilustrovat například i aktuálními čísly z minulého týdne. Od pátku 30. listopadu do pátku 7. prosince na Ústecku museli policisté vyjíždět k 37 nehodám, přičemž dvě byly smrtelné a škoda přesáhla 4,6 milionu korun.



„Dálniční oddělení v Řehlovicích za stejné období eviduje pouze dvě nehody s předběžně vyčíslenou škodou ve výši 165 tisíc korun,“ dodala krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.