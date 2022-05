Ústecký deník bude na místě a přinese z festivalu bohatou fotogalerii. Nyní se můžete na akci navnadit rozhovorem s Tomášem Staňkem z UDG.

Tomáš StaněkZdroj: archiv DeníkuMajáles v Ústí děláte v místním letním kině už roky. Není to riziko? Pomáhá, že jste z Ústí i že je dál kde hvězdy brát? Rodí se další, které prostor naplní i při nečasu?

Riziko to bylo vždy, nyní se zvýšilo a předpokládám, že do budoucna vzroste. Mění se chování fanoušků při nákupu vstupenek. Lidé je kupují na poslední chvíli a promotér tak skoro do finále neví, zda akci zaplatí. V květnu je stále výrazně rizikový faktor i počasí. Ale my určitě chceme v té tradici vytrvat, Majáles je pro mě srdcovka celé sezony.

Vzala vám epidemie koronaviru v kapele chleba? Donutila někoho z kapely měnit, byť na čas, povolání?

Přestože v létě se hrálo, tak nám koncerty ubyly a příjmy šly logicky dolů. Nicméně dodělali jsem album a myslím, že i nabrali síly do dalších let fungování. Člověk si při takových turbulencích uvědomí spoustu věcí. I čas navíc strávený s rodinou má velkou hodnotu.

Loňské CD UDG nazvali Přístav, v létě 2021 jste roztančili rodné Ústí na Útulek Festu. Jaké to bylo?

Útulek jsem si užili, spousta přátel a skvělá atmoška. Snad jsme i trochu pomohli, máme takové akce obecně rádi. Je to tam jiné než na velkých festivalech. Tam mají moc pravidel i víc nervozity.

Jak jste na tom v kapele s domácími mazlíčky, psy a kočkami? Popřípadě s ještěrkami, šváby, hady, mloky, pavouky, aligátory…?

Máme vše. (směje se) Ale teď popravdě… S kytaristou Bohoušem jsme baráčníci, on má psa, já dvě kočky. Ostatní, myslím, zvěř nemají.

Dnes je aktuální válečné běsnění ruského prezidenta Putina na Ukrajině, hloupá i šílená válka Moskvy se sousedy i krajany, zabíjení místních civilistů, ničení paneláků, nemocnic, fabrik, školek… Dříve UDG organizovali doma v Ústí vlastní Festiválek místo válek. Jeho název mluvil sám za sebe. Šli byste do toho zas, pomohli Ukrajině hudbou?

Trefná otázka. Upřímně mě to s akcí napadlo také, obnovení tradice FMV by teď bylo na místě. Doufejme ale, že dříve, než se rozhodneme tradici obnovit, válka skončí. To bychom byli nejraději.

Nové album Přístav dokazuje, že roste kvalita vašich písní i nápadů. Jak jste se zlepšili?

Máme za sebou dost natáčení v řadě studií i spolupráci s řadou producentů. Při natáčení Přístavu jsme měli pár zásad a těch se drželi. Nikam se nehnat, nestresovat se termíny, desku si produkovat i aranžovat sami, ať je maximálně autentická, blízká našemu živému hraní. Natočit ji bez umělých zvuků, samplů a podobně. To jsme dodrželi. Myslíme, že to kvitují i fanoušci.

Něco jiného je loňské album, ale co nové písně pro jarní sezonu? Kdy se je chystáte točit?

Cokoli, co vyjde, už je „staré“. Na podzim bychom chtěli mít soustředění a když se urodí píseň, okolo Vánoc asi jít do studia, kde by se mohla natočit a na jaře 2023 vyjít nová deska. Teď se soustředíme na křest alba Přístav ve Fóru Karlín už 26. května. Bude to náš největší koncert o délce 2,5 hodiny, zváno je dost hostů. Natočíme tam živé CD i DVD, to nás teď zaměstnává naplno.

Na obalu CD děkujete spolupracovníkům, je tu i Jakub Děkan či Marek Ztracený. Co ti ostatní, kdo a jak vám pomohl konkrétně? Upozorníte třeba na šikovnou slečnu?

Obal dělal náš kamarád Dan Kurz, grafik i zpěvák Kurtizán z 25. avenue. Marek Ztracený točil piáno k Ještě jednou, Kuba Děkan v jedné písni zpívá. Šikovná slečna, která pomohla, je Naty Hrychová. Přijela zpívat do studia původně úplně jinou píseň, nakonec výrazněji hostuje v písni Podzim.

Ústecký Majáles 2022



Line-up programu tvoří populární hudební jména. Začne ústecký ve 12.30 písničkář Will Eifell, od 13.40 nabídne rap pop s chytlavými refrény muzikant i stand-up komik Jakub Děkan se svým Bandem. V 15.20 zaujme nekompromisní folkový rapper Vojtaano. V 17.10 nastoupí dříve domácí pop-rockoví UDG, v 19.00 nadchne písničkář Tomáš Klus. A od 20.55 si zatančíte na pestré hity se skupinou Mirai.



Brány letního kina se otevřou v 11.00, vstupenky v předprodeji stojí 400 Kč pro studenty, pro dospělé 450 Kč, děti do 8 let mají vstup zdarma. V den Ústeckého Majálesu už je cena pro studenty i dospělé stejná, 600 korun.