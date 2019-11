Palác Zdar na Mírovém náměstí je jedna z největších novodobých staveb v centru Ústí nad Labem za zhruba 300 milionů korun.

Vyrostl v létě roku 2008. Ústecká společnost AZ Sanace stavbu Paláce Zdra připravovala od roku 2003, kdy ve výběrovém řízení získala od města pozemek v horní části náměstí. Na podobu nové stavby vypsala architektonickou soutěž, za což si vysloužila uznání od města, odborné i laické veřejnosti.

I nastupující generace architektů ho považuje za poctivě odvedenou práci, která obohacuje Mírové náměstí. „Ať už použitými materiály, zvoleným druhem stavby, podobou nebo tím, že reflektuje historické bloky a okolí. Není to sice super kvalitní architektura, ale to ani není ve městě potřeba,“ komentoval ústecký architekt a zastupitel Jan Hrouda.

Architektonická soutěž

„Od dob Mariánského mostu v devadesátých letech se taková soutěž koná v Ústí poprvé. Jsem tomu rád i proto, že jde o nejcennější pozemek ve městě,“ komentoval to tehdy ex-primátor Ústí a pozdější ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Do soutěže přišlo pět návrhů. Jako nejlepší výběrová komise vybrala společný projekt dvou renomovaných architektonických kanceláří, ústecké Jana Jehlíka a berlínské Thomase Müllera a Ivana Reimanna. „Vycházeli z toho, že jde nejen o městskou parcelu číslo jedna, ale i o známý historický blok původní budovy soudu, předtím radnice a poté restaurace,“ vysvětlil při prezentaci vítězného projektu architekt Jehlík.

Zároveň připomněl, že parcela je příliš malá pro klasický městský blok a zároveň velká pro jednoduchý osamocený objekt. Proto s kolegy zvolil velkorysý městský palác, který svým měřítkem naváže na stávající zástavbu náměstí a alespoň volně navazovat na historický kontext lokality.

Z historie ostatně vychází i název budoucího paláce. „O názvu jsme vedli dlouhé diskuse. Některým totiž Zdar připadal trochu budovatelský. Nakonec se ale většina přiklonila k tomu, že toto pojmenování bude symbolizovat pokračování tradic města Ústí,“ vysvětlil šéf firmy AZ Sanace Jakub Zavoral.

Tam, kde dnes stojí Palác Zdar, totiž stávala až do 14. ledna 1976 restaurace se stejným názvem. V ten den, hodinu před polednem, stotřicetiletá budova padla. Zlikvidovala ji komunistická správa Ústí, která si přála, aby bylo víc vidět na dnešní budovy městského a připravovaného krajského sídla KSČ.

V roce 2005 si začala firma AZ Sanace připravovat staveniště. V té době ještě věřila, že stavbu dokončí na podzim roku 2007. Plány jí však zkřížili archeologové. Zdejší podzemí prozkoumávali zhruba půl roku.

Našli při tom ale řadu cenných nálezů, z nichž relikt vstupní šíje gotického sklepa, který odborníci označili za nejvýznamnější je dnes součástí stavby. Rondel z doby kamenné měl pro tehdejší pravěké obyvatele ústecké kotliny stejný význam, ne-li větší, než samotný palác a stavby v okolí.

Dnes jsou tu restaurace, kavárny, menší obchody vyšší kvality, různé služby a kanceláře. V horních prostorách luxusní byty.

Jakub Zavoral: Palác Zdar do Ústí přivedl špičkové architekty

Jakub Zavoral společně se svým otcem stáli před lety u vzniku Zdaru a během stavby řešili s tý- dnem každý detail, včetně odstínu fasády.

Jakub Zavoral, Foto: Petr Sochůrek

Palác Zdar je jednou z mála staveb, na kterou byla v Ústí nad Labem vyhlášena architektonická soutěž. Proč jste se pro tento postup rozhodli?

V první řadě to bylo v podmínkách regulačního plánu města. Dalším důvodem byla možnost vybrat ze zajímavých návrhů renomovaných architektonických kanceláří.

Jak vlastně soutěž probíhala, co vás na ní upoutalo a z kolika návrhů jste vlastně vybírali?

Vybírali jsme z pěti návrhů. Mimo jiné z návrhu liberecké společnosti SIAL, která je autorem Ještědu, z návrhu pražské společnosti HELIKA, která stojí za 02 arénou. Zajímavé tváře byli i v porotě: kromě mne v ní byl tehdejší primátor Petr Gandalovič, architekt Roman Koucký, autor Mariánského mostu, kdy tuto stavbu považuji za unikátní a další dva významní architekti. Architekti tedy měli v komisi většinu, my jako investor jsme měli jeden hlas z pěti. Nicméně závěr poroty byl jednomyslný, všech pět se nás shodlo, že nejzajímavější návrh předložilo sdružení ústeckého architekta Jana Jehlíka a německých architektů Thomase Mullera a Ivana Reimana. Dvojice Thomas Muller Ivan Reiman má za sebou řadu zajímavých evropských staveb a je také autorem Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo v Berlíně. Do Ústí jsme tak prostřednictvím Paláce Zdar přivedli špičkové evropské architekty.

Co charakterizovalo průběh stavby samotné? Pamatuji se na unikátní archeologický výzkum, otisk pravěkého rondelu i křtění hrubé stavby sektem a májkou…

S kolegyní Evou Šartnerovou a generálním dodavatelem zastoupeným Alešem Dobrovolným jsme ve spolupráci s architekty řešili každý detail stavby. Například, že fasáda je čistě bílá, bez nádechu do zelena, kterou se vyznačuje většina bílých fasád. Po celou dobu stavby jsme se snažili udržet její vysoký standard a s tím souvisí i tento detail. Další zajímavost, že jsme jako jediní v Ústí dodrželi počet parkovacích míst v podzemí. Podzemní parkovací místo se vám totiž na tržbách v Ústí nikdy nevrátí. Ale šli jsme cestou dodržení všech podmínek daných městem, byť třeba takto rozsáhlé podzemní parkoviště je v Ústí v rozporu s ekonomikou stavby. Archeologický průzkum byl pak samostatnou kapitolou. Nepochybně se jednalo o velmi zajímavou činnost, vyzdvižení gotického portálu, aniž by došlo k jeho poškození, pak bylo zajímavé i z technického hlediska. Portál vážil několik desítek tun a zvedat takto těžké a křehké břemeno, které bylo součástí původního domu a nesmí se poškodit, je pro každého technika unikátní příležitost k prokázání technických dovedností.

Kdy byla stavba dokončena a co vše vlastně může nabídnout nájemcům?

Dokončena byla krátce před 65. narozeninami mého otce Jiřího, tedy v únoru 2009. Kromě toho, že se jedná o architektonicky ceněnou stavbu na nejlepším místě v Ústí nad Labem, můžeme nabídnout moderní interiér ve vysoké kvalitě a dostatek parkovacích míst. I parkování je zde řešeno velkoryse a bez problémů sem zajedou a zaparkují i ta největší osobní auta. Právě pro svou vysokou kvalitu si Palác Zdar vybrala za své krajské sídlo ČSOB a několik státních institucí.

Vlastníte stavební společnost, čím vším se vlastně zabýváte a na jaké další zajímavé stavby jste osobně hrdý?

Nejprestižnější a největší stavbou, kterou jsme realizovali, bylo Protipovodňové opatření města Mělník za 534 milionů. Právě tato stavba ochránila město Mělník před povodní v roce 2013 a to těsně před svým dokončením. A to i díky osobní odvaze tehdejšího starosty Mělníka Ctirada Mikeše, který rozhodl protipovodňové opatření použít, i když ještě není dokončené. Naší specializací jsou geotechnické stavby. Ve spolupráci se společností AZ Consult a s vysokými školami pak umíme nabídnout řešení, které původní návrh může zlevnit o desítky procent. Alternativní řešení, která přinesla úspory v řádech desítek procent, jsme použili například u poddolovaných dálnic a silnic, u sanací skalních masívů, u založení řady staveb. Naposledy jsme netradiční řešení sanace použili u násypu železniční trati, kde investor původně očekával podstatně vyšší cenu, než jakou jsme mu s naším řešením nabídli my.

Jakub Zavoral

• Jakub Zavoral vystudoval ČVUT, Fakulta stavební, inženýrské a doktorské studium.

• Předseda představenstva společností AZ SANACE, AZ Palác Zdar.

• Jednatel a vlastník Podřipské nemocnice s poliklinikou, většinový vlastník Nemocnice Mariánské Lázně.