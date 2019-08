Kvalitu nového povrchu a značení na dopravním hřišti v Krásném Březně osobně zkontroloval ústecký primátor Petr Nedvědický a zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

„Nové živičné povrchy přišly na 670 tisíc a značení na asi 50 tisíc korun,“ řekl primátor. Před slavnostním otevřením hřiště, kterým ročně projde na šest tisíc žáků, osobně poděkoval a vyznamenal specialistu Milana Holuba, který pracuje jako lektor dopravní výchovy a překládá do znakové řeči pro sluchově postižené. „Rád bych to dělal až do důchodu,“ dodal Holub.