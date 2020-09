Jedni se ptají, jak je možné, že desátý ročník masové akce nebyl zrušen, když jiné menší ano. Druzí, zda budou sportovci nosit při běhu roušky a dodržovat rozestupy. Nejčastější připomínku ale shrnula Ústečanka Petra Dopitová: „Zatrhnout! V době koronaviru, kdy jsou počty nakažených během pár dní čtyřikrát vyšší, tady ještě nechat chodit proudy lidí kdoví odkud? Už vidím, jak si každý zaběhá a pojede hned domů. Zase tu jde jen o prachy, je to k pláči,“ napsala.

Prezident organizačního výboru Carlo Capalbo ale informoval, že přípravy a organizaci hlavního závodu a všech doplňkových akcí provázejí zpřísněná bezpečnostní opatření zavedená ve spolupráci s hygieniky i vedením Ústí a kraje. „Bylo třeba je zavést, abychom všichni zůstali zodpovědní a v bezpečí. Týká se to zejména nošení roušek při vyzvedávání startovních čísel před startem závodu a po doběhu či v technickém zázemí, ale také diváků ve větších skupinách. Prosím, buďme shovívaví a ohleduplní a dodržujme daná opatření. Ochráníme tak sebe i všechny kolem,“ uvedl Capalbo.

Tak vypadal ústecký půlmaraton loni:

Jeho vyjádření potvrdila i šéfka krajských hygieniků Lenka Šimůnková s tím, že nařídili několik opatření. „Dostali za úkol zajistit, aby běžci odložili roušky jen během závodu a pak si je opět nasadili. Divákům musí doporučit, aby ji v okolí trasy také nosili. Nesmí být pohromadě více než tisíc lidí, tomu bude potřeba přizpůsobit organizaci startů. Podmínky pořádání jinak splňují,“ vysvětlila Šimůnková.

Startovat budou běžci v několika vlnách, vždy po několika minutách. V zázemí nebudou sprchy, tejpování ani masáže. Zůstanou pouze převlékárny a úschovna s omezením počtu lidí uvnitř. Časový harmonogram závodního dne je upraven tak, aby nedocházelo k seskupování běžců různých závodů. Omezen bude sortiment na občerstvovacích stanicích. Mimoto organizátoři zrušili pozávodní party na náměstí.

Zdroj: Deník

Sobotní závod uzavře nejdůležitější ústecký dopravní uzel už v pět hodin ráno. Otevření se dočká až kolem osmé hodiny večer. Řada spojů MHD bude zrušena, další pojedou alternativními trasami. Během dne budou cestujícím na vybraných zastávkách v centru města k dispozici zaměstnanci dopravního podniku. V provozu bude Zákaznické centrum, a to v čase od 7 do 12 hodin. „Může docházet k operativnímu přesměrování linek MHD,“ upozornila mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková.

Ústecký půlmaraton

Centrum města a přilehlé silnice od Masarykovy ulice od parku přes Mírové náměstí a okolo hlavního nádraží na Předmostí a most Edvarda Beneše budou v sobotu uzavřeny od 5 do 20 hod. Od 13 do 17 hod. budou uzavřeny komunikace Hrbovická, U Vlečky, Textilní a Na Luhách. Od 13 do 20 hod. Děčínská do Svádova po zastávku MHD Olšinky. Bude možno využít svádovského přívozu zdarma. Spojení k přívozu zajistí linky 19, 51 a 57 do zastávky Svádovský přívoz. Seznam zrušených linek je na webu dopravního podniku a letácích. Infolinka 800 100 613 bude v provozu od 6 do 18 hod.