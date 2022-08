Pro fanoušky mají připravené jak unplugged, tak klasické koncerty. „Zásadní věc je, že už musíme řešit sezónu na příští rok. Tahle sezóna už končí. Máme v ní osmnáct koncertů i s těmi unpluggovkami, všechno je na smlouvu. Možná ještě něco přibude a na tu dvacítku se dostaneme. Což je skvělé po těch dvou covidových letech, kdy jsme měli nasmlouváno mraky koncertů, ale pak to kvůli pandemii padlo,“ zavzpomínal z polštáře, oblepený čidly monitorů srdeční činnosti, dechu a s kanylami v žilách.

Na aktuální sestavu NAZsongu nedá dopustit. „Jsou to ostřílení ústečtí muzikanti. Kytarista Zbyněk Haase, který hraje u Aleše Brychty. Pak tam máme skoro jmenovce Ilju Hasse - je to legenda, hrál s Michalem Tučným, Ivetou Bartošovou. Bubeník je Jirka Hájek, který zároveň hraje v ústecké metalové kapele Vidock. Jelikož jsme to potřebovali omladit, tak na druhou kytaru hraje Kuba Ozzy Tlačbába, který hraje v kapele TopSpoT a Tarantule. Všichni jsme z Ústí nad Labem, stejně jako jsou Kabáti z Teplic, tak chci, abychom mi měli tu nálepku Ústí,“ řekl.

Změna. Místo do Norska odcestuje oblíbená Ňuninka do Francie

Když před pár dny ústecký dvojník Ozzyho Osbourna dojel taxíkem do nemocnice, lékaři a sestry se ho prý hned ujali. „Já to sice zlehčuji, ale oni kolem mě běhali a řekli mi, že můj zdravotní stav je mizerný, mají strach a nechali si mě tady. Já jsem nemohl dýchat, ale dělal jsem při tom hrdinu, kromě sanitky jsem ani přítelkyni nevolal. Nechtěl jsem být na obtíž. Ležím teď na kardiologii, starají se o mě, doktoři jsou pečliví, sestry milé, jídlo fajn, nemůžu si stěžovat. Nevím jak jinde, ale já si na kardio nemůžu stěžovat,“ popsal svůj nedobrovolný azyl v nemocničním prostředí.

Ačkoli se snaží vypadat v pohodě, koho rozzlobil, je přítelkyně Dana. „Co na to můžu asi tak říct. Už tam měl být dávno. Celý měsíc měl potíže, nemohl dýchat a v noci jsem ho hlídala. Zlobí mě s tím. Ale teď už je snad v pořádku a brzy ho pustí domů,“ oddechla si.

V Matiční zbývá poslední zničený činžák. Ústí řeší, co s pozemkem

I sám Josef se „pochlubil“, že dostal vynadáno. „Na Facebooku to mělo hodně ohlasů, dokonce i fanouškové Motorbandu to zaznamenali. Možná i tisíc lidí mi ten post lajkovalo, abych se dal dohromady. Všem moc děkuju za podporu. Lidi, neumírám a záměr to taky nebyl. No ale skolilo mě to malinko, no,“ smál se.

Kdy se s ním setkáme? Prý už na druhé, srpnové půlce Fírfestu. „V srpnu máme tři koncerty v Ústeckém kraji, jeden je 13. srpna, a to Rockfest Krupka, pak týden nato hrajeme na Fírfestu a den poté na Děčínské kotvě,“ dodal.