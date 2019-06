Incident, kvůli kterému ex-strážníkovi hrozilo natvrdo vězení, vyvolal u restaurace Savoy na rohu Pařížské a Velké Hradební ulice 20. listopadu 2016 Jan Rytíř, který v soudní kauze vystupoval v roli poškozeného. Tehdy si v opilosti spletl služební auto s taxíkem. Poté se začal s hlídkou dohadovat, což skončilo přivoláním další jednotky, ve které sloužil strážník Jindra. Ten Rytíře, který neustále kladl odpor, naložil do služebního auta, kde prý v nepřístojnostech pokračovat, a eskortoval ho na služebnu Policie ČR. Během převozu prý Rytíř inkasoval ránu loktem do oka, po které mu zůstalo několik zlomenin. „Přisedl si a než jsme se rozjeli, dostal jsem hroznou ránu. Nevím, proč to udělal. Naložení do auta jsem se nebránil, nebyl jsem agresivní,“ popisoval Rytíř před časem u okresního soudu.

Rozsudek je pravomocný. Lze se proti němu bránit pouze dovoláním k Nejvyššímu soudu. „Než uděláme další kroky, nejprve počkáme na písemné vyhotovení rozsudku, abychom viděli, jestli to má vůbec smysl. Podle toho se s advokátem rozhodneme, jestli dovolání podáme,“ řekl Jindra, který nyní u městské policie pracuje jako civilní zaměstnanec.

Na nevině si trvá

Z výsledku odvolání je rozčarovaný a trvá na své nevině. Proces ho přišel už na 200 tisíc korun a bude muset definitivně opustit pozici strážníka. Zbývá mu určitá naděje, že bude moci zůstat právě jako občanský zaměstnanec.

Pokud by dovolání nepodával, tak po uplynutí trestu by musel čekat pět let, než by mohl žádat o výmaz trestního rejstříku a tím pádem se vrátit zpět na pozici strážníka. Jenže to už bude mít podle svých slov před šedesátkou a důchodem.

Vedení městské policie mělo o jeho dalším osudu rozhodovat ve čtvrtek po poledni. Primátor Petr Nedvědický vysvětlil, že o tom nakonec nehovořili. „Myslíme si, že má stále šanci očistit své jméno. Zažil jsem ho například při práci s dětmi, to bylo úžasné. Proto se osobně domnívám, že by nic takového, z čeho je obviňován, neudělal,“ uvedl Nedvědický.

Zástupce ředitele Jan Novotný prý nebude hodnotit rozhodnutí soudu, jelikož mu to nepřísluší. Nicméně si stojí za tím, co už několikrát prohlásil na veřejnosti. „U člověka, který denně riskuje při záchraně životů druhých a byl za to několikrát oceněn, si nedovedu představit, že by měl někomu dát, byť člověku takového ražení, dát zbytečně ránu pěstí nebo loktem, aby se pomstil za řeči, že v městské policii pracují hlupáci,“ dodal Novotný.

Totéž si z velké části myslí i ústecká veřejnost. Po vynesení původního nepodmíněného rozsudku se zvedla značná nevole, vznikla facebooková stránka na strážníkovu podporu a dokonce neformální sbírka, aby Jindrovi pomohla s náklady na obhajobu. Lidé mezi sebou tehdy vybrali zhruba sto tisíc korun.