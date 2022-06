Do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2022 se Jan Málek probojoval mezi 153 přihlášených a z nich se dostal až do semifinále. „Bohužel mezi učiteli základek a gymplů jsem byl s kolegou z litoměřické školy takový unikát, že nás neměli s kým porovnávat, a tak jsme se do desítky finalistů nedostali, nebylo nás dva jak hodnotit,“ komentoval své ocenění sám Málek.