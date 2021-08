"Za chybějící dálniční známky celníci uložili přímo na místě pokuty v celkové výši 723 800 korun. Čtyři případy byly postoupeny do správního řízení," uvedl tiskový mluvčí celního úřadu Jiří Nejedlý. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet hříšníků nepatrně snížil, naopak částka za vybrané pokuty se navýšila. Loni celníci za stejné období zjistili 728 porušení a na místě uložili pokuty ve výši 707 200 korun. Tři případy skončily ve správním řízení.

"Při kontrolách vozidel v rámci mýtného systému uložili ústečtí celníci řidičům pokuty v celkové výši 386 800 korun. Z toho patnáct případů postoupili do správního řízení. Jednalo se převážně o chybné nastavení počtu náprav nebo absence úhrady mýta," doplnil Nejedlý. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet porušení v oblasti elektronického mýta, co do počtu porušení i výše pokut, zvýšil. Celníci loni v tomto období zjistili 237 porušení a na místě byly uloženy pokuty v celkové výši 169 600 korun. Z toho jedenáct případů bylo postoupeno do správního řízení.

"Celníci si nový systém pochvalují. Mohou se online připojit na kteroukoliv mýtnou bránu nebo využít mobilního systému a okamžitě vidí, zda má daná SPZ zaplaceno, nebo nikoliv. Díky tomuto systému je kontrola pro ně snazší," uzavřel Nejedlý.