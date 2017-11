Ústečtí radní uvolnili další tisíce na boj se žloutenkou typu A

Paní Bártková se pustila s manželem do stavby rodinného domku, kde by chtěli strávit stáří. Touží po opravdu velké kuchyni, kde by se mohla o víkendech scházet celá rodina. Naše designérka připravila tři varianty do opravdu pěkného, velkého prostoru. Podívejte se na ně.