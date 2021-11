"Strážníci se vrátili do Masarykovy nemocnice od pátku 19. listopadu kvůli tomu, že se zvyšují počty zájemců o vakcinaci proti onemocnění covid-19," uvedl Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Příslušníci městské policie v nemocnici dohlížejí na plynulý chod očkování a bezpečnost klientů i zdravotníků. „Počty naočkovaných obyvatel se v současné době opět výrazně navyšují, za to jsem skutečně rád, očkování je tou správnou cestou pro zvládnutí pandemie. Nese to s sebou však i potřebu zajistit bezpečný a organizovaný průběh očkování. Pomoc našich strážníků je v tomto ohledu opravdu významná a já jsem jim za to vděčný,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

Městská policie proti covidu bojuje i jinde. Ve čtvrtek rozvezla na Ústecku téměř 13 tisíc antigenních testů, které budou využity k testování na základních i středních školách.