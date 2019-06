Zastupitelé 17. června znovu projednají možnost odkoupit budovu bývalého rektorátu na Severní Terase. Když návrh předložilo minulé vedení města, byla z toho na „zastupku“ loni v červnu pořádná mela a dohadování skončilo odmítnutím nabídky.

Zastupitelé především chtěli vidět nějakou analýzu, na kolik by rekonstrukce a přestavění už tak dost drahé budovy na bydlení pro seniory přišlo. Městští radní ale argumentují, že na to bude dost času.

Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) chce za starý rektorát 61 milionů korun. V budově využívá jen dvě patra, třetí až dvanácté podlaží jsou zakonzervované. „Část využívají nájemci s celkovým ročním nájmem 444 tisíc korun. Po prodeji by UJEP využívala stávající prostory do dostavby kampusu na Klíši - zhruba dva roky. Městu by platila roční nájemné zhruba 2,1 milionu korun,“ popsala nabídku ústecká mluvčí Romana Macová.

Opoziční zastupitel PRO! Ústí architekt Jan Hrouda se prý v zásadě nebrání odkoupení podpořit. Už jen kvůli zajímavým pozemkům v okolí. Rád by ale dopředu věděl, co s budovou chce město udělat a hlavně za kolik.

„Už je to rok od posledního projednávání. Za tu dobu mohl nějaký záměr vzniknout. Nerad bych, abychom pak roky hledali možnosti jejího využití, čekali na dotace a financování obecně. Podobně jako například s bývalou ubytovnou v Čelakovského ulici. Toho bychom se měli vyvarovat,“ upozornil Hrouda.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) ale uvedla, že to udělat nelze. „Pokud to opozice nebude chtít podpořit, vždycky na to nějaké argumenty najdou. Nemůžeme zpracovávat posudky za naše peníze na cizí majetek. Ale za ty dva roky, po které bude univerzita ještě budovu starého rektorátu využívat, se nad tím určitě můžeme zamyslet a zpracovat ho. Co jiného než bydlení bychom tam ale mohli asi udělat?“ řekla Nechybová s tím, že část bude ubytování a část občanská vybavenost jako hřiště, nebo jídelna, či lékařské ordinace.

Původní plán hovořil o domě pro seniory, které v Ústí urgentně chybí. Na místo někteří musejí čekat i přes pět let, než se uvolní. Další možnost jsou sociální byty, případně pro mladé rodiny s dětmi.

K dalším problémům, které poněkud komplikují jakékoliv využití bývalého rektorátu, je totálně zdevastovaný hotel Máj v těsném sousedství. I ten by město rádo koupilo, ale případnou transakci komplikuje několik exekucí, které na něm váznou a nerealistické představy vlastníka hotelu Jaromíra Houžvičky o prodejní ceně v řádu desítek milionů korun.

Rektorát UJEP: Proč ho Ústí chce?

Strategická poloha areálu. Možnost umístit sem chybějící občanskou vybavenost. Vynikající dostupnost MHD. Prevence proti spekulantům. Konferenční centrum. Výukové prostory. Ordinace lékařů. Rehabilitační zařízení. Tělocvičny. Sociální služby. Veřejná kuchyně s jídelnou.