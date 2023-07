Dravým ptákům se intenzivně věnoval v minulosti. S postupem let ale z této – jak sám říká – elitní skupiny „vycouval“. Nakonec mu učarovali ptáci hnědouhelných velkolomů, třeba linduška úhorní. Právě s ní nyní tráví nejvíc profesního času. „Je to takový skutečný český ropák a zbyly ho tady jen dvě stovky párů. Žijí pouze v uhelných velkolomech. Přitom před sto lety byla naprosto běžná. V současnosti téměř vyhynula a přežívá jen ve specifickém prostředí. Potřebuje řídce rostoucí úhor, neúrodné, řídce zarostlé plochy, které z naší krajiny vymizely. Všechno je dnes intenzivně hnojené a úhory zbyly jen v těch velkolomech, navíc v dostatečné rozloze, aby lindušky mohly přežívat,“ popisoval ornitolog Václav Beran.

Do přírody vyrážel už malička, považuje to za dar, který člověk dostane. Cestu k ornitologii našel díky tomu, že kousek od rodného domu měl záchrannou stanici, kde pracoval zoolog a ornitolog Aleš Toman. Právě s ním vyrážel na „lov“ ptáků kvůli kroužkování. „Například jsem pro něj lezl po stromech pro ptáčata a podobně,“ líčil s úsměvem.

Ornitologie prý není náročná, alespoň tedy ve vztahu k vybavení. Většinou prý stačí terénní zápisník, nebo dnes už mobilní aplikace a dalekohled. „Nemůžu říci, že by se můj odborný zájem nějak vyvíjel. Spíš se věnuji tomu, jaké zrovna máme odborné projekty. Třeba ty zmiňované sýčky, projekt o nich je dokonce česko-německý a pro Ústí typický,“ přiblížil znalec a milovník ptactva Václav Beran.

Sýčci a sokoli jsou pro Ústí typičtí, i když je jich velmi málo. Člověk ovlivnil jejich životní prostředí natolik, že se stali tak vzácnými, že i to malé množství pohromadě je unikátní. Co do ptačí populace to prý s Ústím není zase tak ztracené. „Je čím dál živější. Pravda, vrabci sice vymizeli a proč vlastně, o to se ornitologové přou stále. Nejspíš to bude tím, že zmizela místa, kde mohli hnízdit. Potřebují dutiny jako vypadlé cihly, trubky bez mřížek a podobně. No a my jsme jim je opravili, a tak nemají kde. Na Lidickém náměstí jsou občas vidět, ale kvůli tomu, že lidé tu občas odhodí nějaké jídlo a přikrmí je. Jinak s tím, jak lidé přestali masově chovat hospodářská zvířata, zmizela vrabcům i příležitost ke shánění potravy,“ pokračoval ve vysvětlování.

„Místo nich jsou tu třeba rehkové domácí, takzvaní kominíčci, kteří zpívají už od tří hodin od rána. Přesouvají se sem i další jejich příbuzní. Některým lidem to vadí,“ poznamenal s tím, že budoucna by rád s kolegou Janem Schimkou z Drážďan připravil projekt věnující se rorýsům. „Mají tam už víc než sto tisíc budek pro rorýsy. To by mohla být naše meta tady v Ústí,“ dodal.

