Devětadvacetiletá Alena Skálová se živí jako animátorka a moderátorka. Ráda rozdává radost. A tak ve svém volném čase založila projekt S láskou. Maminka dvou malých holčiček jeho prostřednictvím už léta pomáhá kde je potřeba, dětem i seniorům.

Alena Skálová z Ústí pořádá projekt S láskou. Pomáhá dětem i seniorům. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Jak vznikl projekt S láskou?

Projekt S láskou vznikl v roce 2014. Tenkrát jsem měla už nakoupené dárky pro celou rodinu a říkala jsem si, kdo by ještě dáreček ocenil. No a napadlo mě obdarovat děti z dětského domova. S několika lidmi jsme tedy nakoupili pastelky, modelínu a všelijaké drobnosti a od té doby jsem do dětského domova jezdila častěji. Dětem jsem četla pohádky, jednou za rok se na Vánoce dělala sbírka dárků. Postupem času se to dostalo do fáze, kdy jsme přestoupili z dětského domova na Klokánek, kde působím doteď, vlastně včera tu bylo několik dětí v herničce, objednali jsme si pizzu a bylo to skvělé.

A jak jste se dostala k seniorům?

V roce 2018 jsem viděla na internetu přání jednoho dědečka, který moc chtěl narozeninový dort. A mě to tak chytilo za srdce, že jsem si řekla, že musím něco vymyslet i pro seniory. A tak jsem oslovila Domov pro seniory Dobětice. Ti byli ze začátku trošku nedůvěřiví, protože nevěděli, kdo jsem, co jsem, co chci a zda to vůbec klapne. Ale nakonec do toho šli a tenkrát jsme napoprvé vybrali asi 40 balíčků. Dnes už se blížíme k 300 balíčkům.

Kolik času taková sbírka zabere?

Hodinově vám určitě neřeknu. Ale na projektu pracuji intenzivně tak od listopadu. Velkou oporou je mi manžel, který se vždy rád postará o naše dvě holčičky, dělá řidiče a nosiče balíčků (směje se). A také jsou mou pomocí holky v Domečku u Rondelu, které balíčky přebírají. Dříve jsem ale lidi objížděla sama, většinou večer po práci, dokonce jsem jeden čas stála v zimě u Kauflandu, kam mi lidé balíčky vozili.

Obětovala jste tomu spoustu času a sil. Přesto vám to stálo za to udělat řadu seniorů o trochu šťastnějšími.

Není to jen o mě, je to hlavně o lidech, kteří se do této sbírky zapojují, bez nich by to nešlo. Všechny oslovuji primárně na mé stránce na facebooku. Minulý rok jsem byla v Brazílii, myslela jsem, že zorganizovat sbírku takhle narychlo nestihnu a tato skvělá komunita na mé stránce mi ukázala opak. Lidé se semkli, že sbírku chtějí pořádat natolik, že by se organizace ujali sami. To bylo neskutečné! Nakoplo mě to tolik, že jsme sbírku zrealizovali za 14 dní.

To je úžasné. Jste si vlastně takovou vzájemnou oporou. Je něco, co by vám do budoucna pomohlo při realizaci další sbírky?

Ano, určitě rezervační systém by hodně usnadnil práci a máme to s manželem tak trochu v hlavě. Snad se nám to podaří dát nějak dohromady. Ráda bych také v příštích letech udělala radost i dalším domovům pro seniory. Na to je samozřejmě potřeba větších prostor pro uskladnění balíčků. Určitě bychom byli rádi za nějakého sponzora, který by chtěl udělat před Vánoci radost do domova důchodců nebo nějakým drobným dárkem, který by se mohl dát lidem, kteří balíček přinesli.

Pokud by měl někdo zájem donést ještě balíček, má možnost?

Balíčky sbíráme do 15. prosince a bližší informace najdete na mé facebookové stránce Alena Skálová - projekt „S láskou“.