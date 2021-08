Klub Spartak Ústí prodá společnosti Retros za čtyři miliony korun takzvaný Krček, neboli bar mezi restaurací a fotbalovým klubem na Městském stadionu.

Takzvaný Krček, neboli bar mezi restaurací a fotbalovým klubem na Městském stadionu v Ústí nad Labem | Foto: Google Maps

Město Ústí nad Labem se rozhodlo, že nevyužije své předkupní právo. „Navrhoval jsem toto usnesení, jelikož by město v době ekonomické covidové krize muselo zaplatit ty čtyři miliony kupní ceny a pak to opravit za velké náklady. Osobně se domnívám, že pokud přijde někdo, chce to koupit a opravit, je to lepší. Aby to udělal podnikatel, protože město má opravovat silnice, chodníky, školy a tak dále,“ dodal náměstek primátora Pavel Tošovský, který bod předkládal k projednání na mimořádném zasedání zastupitelstva.