"Celou akci jsme dali dohromady vlastně za týden. Každý pomáhá jak může a my jsme se takto chtěli zapojit. Věděli jsme, že to potenciál má, protože i na pomoc obětem požárů v Austrálii dva roky zpět přišlo a pomohlo opravdu velké množství lidí. Teď nám "hoří" o hodně blíže a poměrně dost to vnímáme," řekl za spolek Útulekfest, který akci společně s čajovnou uspořádal, Emilio Dvořák.

V Ústí otevřeli uprchlické centrum, za první den vydalo přes 250 víz

Na podporu uprchlíků vznikl také transparentní účet a facebooková skupina Ukrajina na severu Čech. Další informace lidé, kteří jsou připraveni pomoci, najdou také na stránce spolku Útulekfest.