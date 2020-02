Kraj nesmí počítat s jejím narušením při rekonstrukci pilíře. Původní plán však počítal s vybouráním její části, přesunem kanalizace a dalších sítí do vybourané části a s návratem do původního stavu po kompletní rekonstrukci mostního pilíře.

S tím ale podle krajského radního Ladislava Drlého nesouhlasilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „V současné době hledáme alternativy. Nechci spekulovat, jak dlouho to bude trvat. Dokud nemáme stavební povolení, nelze se ani bavit o termínu zahájení rekonstrukce. Zda příští, nebo přespříští rok,“ uvedl.

Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové to projektantovi kraje oznámili už před dvěma roky. „Hledáme optimální řešení, aby nebyl nutný zásah do fungující povodňové vany, jelikož není jistota, že po takovém zásahu bude protipovodňová účinnost porušené vany opět stoprocentní,“ vysvětlila.

Most už je v havarijním stavu a kraji nezbylo než přijmout opatření, aby mu odlehčil. Například zavedl kyvadlovou dopravu busů a zakázal vjezd náklaďákům nad 3,5 tuny. Průjezd hlídají kamery a řídí semafory.

Most dokončilo město v roce 1934, tehdy patřil k technologickým zázrakům. Beton z té doby ale už nevyhovuje normám. Na obou stranách je třeba postavit nové pilíře. Kraj ovšem musí vyřešit také umístění kanalizace a nenarušit ji, protože by to způsobilo ekologickou katastrofu.

Původní odhady počítaly s 200milionovou investicí, už teď je ale jasné, že kvůli rozsahu rekonstrukce výrazně narostou. Oprava bude trvat tři roky. Není ale jasné, jestli vůbec bude možné po mostě jezdit do zahájení prací. „Každý rok ho statik kontroluje. Pokud řekne, budeme ho muset uzavřít,“ oznámil Drlý. Ve špatném stavu je ovšem i most na jedné z objízdných tras, a tak kraj s ŘSD jedná, zda by nebylo lepší nejprve opravit jej a až pak začít s „Benešákem“.

Krajský radní Jaroslav Komínek sdělil že kraj bude příští týden jednat s ŘSD, ústeckým dopravním podnikem a městským odborem dopravy. „O tom, co bude, až uzavírky mostu nastanou. Jsme ale schopni najít řešení rychle,“ poznamenal.

Ústí kvůli tomu nakoupilo nové trolejbusy schopné ujet na baterii až 12 kilometrů, protože na Mariánském mostě, kudy vede jedna z objízdných tras, nejsou troleje. I tak ale město nemá radost z představy, že bude uzavřen klíčový dopravní prvek, a ani nehodlá opravy spolufinancovat. Chtělo by ale novou lávku pro pěší. „Nemůžeme platit opravy cizího majetku. Můžeme se ale dohodnout, že když se teď stavba zdržela, vyhlásí kraj soutěž na stálou lávku pro pěší místo dočasné. Tam už se o penězích jednat dá,“ dodala náměstkyně primátora Věra Nechybová.