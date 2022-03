Na poslední levnou naftu před hranicemi láká u Chlumce čerpačka Ono. Kolona kamionů čekajících na natankování často zasahuje až do jízdních pruhů dvou hlavních silnic i do jejich křižovatky. O téměř každodenním problému vědí své řidiči, kteří tudy jezdí na Teplice nebo do Ústí. Kamiony podobně stojí i o kus dál u čerpačky Eurowag ve Všebořicích. Problém má už léta na stole krajský úřad, ŘSD a dopravka, urgován je i majitel čerpačky, ledy se ale nehýbou. Řešení stavební úpravou není buď vůbec možné, nebo přinejmenším na pořadu dne. Věci by tak snad trochu pomohla jen jiná, vysokokapacitní benzinka v okolí dálnice.