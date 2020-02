Město Ústí nad Labem koupí činžovní dům. Přesněji dva propojené a průchozí řadové domy ve Veslařské ulici. Získá tak 11 bytů a 17 pokojů k ubytování. Do majetku ho svěří neštěmickému městskému obvodu. který chce činžák, neobydlený od povodně z roku 2013, opravit. Mají v něm vzniknout byty pro mladé rodiny, které nedosáhnou na hypotéku, případně v nižších patrech pro seniory.

Dům prodává bytové družstvo Rozvoj. Zastupovala ho realitní kancelář, která jako prodejní cenu uváděla 4,2 milionu. „Dojednali jsme s družstvem snížení o 300 tisíc korun,“ popsal náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Neštěmický obvod oslovil družstvo první. Požádal ho, zda by nemohlo počkat, než radnice vyřídí všechny zákonné podmínky, které s odkoupením souvisí, například souhlas zastupitelů obvodu a města, zpracování znaleckých posudků a další. „Měli jsme obavy, že by to koupili spekulanti a sestěhovali tam další problémové nájemníky. Svolali jsme mimořádné zasedání zastupitelstva, které odkup doporučilo s tím, že tu vznikne obecní bydlení,“ přiblížila neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Byty pro mladé a senoiry

Na odkup město podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) použije peníze, které původně vyčlenilo na koupi domu v ulici 1. Máje. „Podporujeme tvorbu normálního bytového fondu pro mladé a seniory, ne pro nepřizpůsobivé. Doufáme, že se odkoupení podaří dotáhnout do konce,“ potvrdila náměstkyně Nechybová, která má v gesci městské peníze. Zvažovaný dům v ulici 1. Máje je totiž zdevastovaný a žijí v něm problémoví lidé. Z obchodu sešlo, protože vlastník nesplnil jeho podmínky, například právě vystěhování partají.

Neštěmická radnice má na svém území několik vyloučených lokalit a s řešením problémů se potýká řadu let. „Ve Veslařské nám patří další tři domy. Panuje tu klid a veliký zájem o byty,“ uvedla starostka Tomková.

Ústí takto koupilo už několik nemovitostí k rozšíření bytového fondu. V Krásném Březně třeba bývalou ubytovnu v ulici Čelakovského. Na její opravu chce letos získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. S koupí domu souhlasí i opoziční komunisté. Právě ti rozprodávání bytového fondu považují za největší chybu minulých let. „V Neštěmicích se tomu povedlo zabránit. Podporuji nákup i za cenu trošku dražší. Jsem rád, že koupíme dům ve Veslařské, jako vlastník může obvod určit, kdo tam bude bydlet,“ dodal zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM).