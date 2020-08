Na druhou vlnu koronavirové epidemie chce být město Ústí dobře připravené. Má v záloze peníze pro výdaje s ní spojené a zároveň zajistilo pomůcky pro své organizace. Stejně reagují například i domovy pro seniory.

V okrese se zatím epidemie ale nerozšířila. Lidé to ovšem do jisté míry pokládají za klid před bouří, ač panuje spíš nelibost, přijde-li řeč na přísná protiepidemická opatření z dubna a března.

Jak vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011), který má na starosti sociální oblast, magistrát apeluje na personál městských organizací, aby se nechal očkovat proti chřipce. Pro „strýčka Příhodu“ má také uschované nějaké gely na ruce i dezinfekční prostředky, nemluvě o rouškách, kterých panoval na jaře nedostatek. „Vyjednali jsme s naším partnerským městem Kanton v Číně dar padesáti tisíc roušek,“ přiblížil s tím, že jsou v záloze pro případ potřeby.

Koupí termokamery

Ústečtí radní zároveň schválili nákup osmi termokamer za 766 tisíc korun. „Necháme je nainstalovat v domovech pro seniory Chlumec, Velké Březno, Dobětice, Krásné Březno, Bukov, Orlická DPS i azylovém domě a také na ústeckém magistrátu,“ upřesnila městská mluvčí Romana Macová. „Budou fungovat jako další ochranný prvek proti šíření onemocnění Covid-19,“ dodala.

Pokud kamera odhalí zvýšenou teplotu návštěvníka, zaměstnanci domova ho hned při příchodu zastaví a požádají, aby přišel, až bude v pořádku. Podobně ředitelé domovů zůstávají v kontaktu s hygieniky, aby mohli okamžitě přijmout všechna nařízení, jež vydají.

Například domov pro seniory v Doběticích má vyčleněné prostory pro lidi v karanténě, jsou vybaveni rukavicemi, rouškami, ochrannými obleky. „Včetně trojkových respirátorů. Přísnější pravidla ostatně nepřestala doposud platit,“ přiblížil ředitel domova Jiří Vronský.

Kdyby vstoupila v platnost nová nařízení, ihned je zveřejní na webu, mohou rozeslat i e-maily a další.

Na finanční zálohu město použije významnou část peněz, které vláda uvolní coby kompenzaci. V případě Ústí to podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) činí přibližně 115 milionů korun. „Z části z nich také budeme sanovat propady příjmů v městských společnostech. V podstatě je 'zaparkujeme', ač bychom je potřebovali užít jinde. Ale musíme být obezřetní. Město vynaložilo víc než 14 milionů korun na koronavirová opatření, to je vysoká částka. Věřím, že další vlna snad nebude tak katastrofální jako ta první,“ poznamenala.

Okres Ústí co do šíření koronaviru zatím zůstává na stejných číslech, tedy 8 nemocných, 101 uzdravených. „Jinde v kraji ovšem přibývají i jedenáct případů denně,“ potvrdila šéfka krajských hygieniků Lenka Šimůnková.

Ústečané mezitím čekají s obavami, co bude na podzim. „Republika by neměla vyvádět s rouškami, zavíráním podniků a dalšími pitomostmi. Pošle nás to leda tak ekonomicky do pr… Chřipka je mnohem horší, zabila daleko víc lidí,“ dodal za všechny nejčastěji opakovaný názor Jindřich Fejfar.