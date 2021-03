/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Boj s nepořádkem, nebezpečné přechody přes Masarykovu ulici, nebo problematika participativního rozpočtu. S tím aktuálně pracuje starostka centrálního ústeckého městského obvodu Hana Štrymplová. Vysvětluje, na co má kompetence a jak ji překvapilo, co všechno nemůže.

Starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Poměrně kritizovaný je úklid mimo hlavní cesty, týká se to odpadků, ale také údržby zeleně, kde to vázne?

Musím nejdříve upozornit, že jsme městský obvod centrum, ale máme rozdělené kompetence i majetkové záležitosti dle Statutu města Ústí nad Labem. Zajišťujeme komplexní údržbu zeleně s výjimkou Městských sadů. Údržbu provádíme na základě smluvního vztahu a celkem se jedná o 5 lokalit. Co se týče odpadového hospodářství, je vše v kompetenci odborů na magistrátě a smluvní firmou AVE. Ze své zkušenosti a pozice vím, že na odpady jsou neustále stížnosti. Co můžeme, odklidíme vlastními pracovníky, kterých neustále ubývá. V současné době řešíme možnost dotačního titulu z úřadu práce na zaměstnance, kteří by měli na starost právě úklid. Pokud se o nějakém nepořádku dozvíme, snažíme se dle možností sjednat nápravu. Mé poděkování patří dobrovolníkům, kteří s úklidem pomáhají.