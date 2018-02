Ústí chce další zimní stadion. Má i investora

Ústí nad Labem - Stávající ledová plocha je přetížená. O záměru rozhodnou zastupitelé.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu v Ústí.Foto: DENÍK/Jan Vraný

Zázemí pro krasobruslaře, místo pro trénink hokejového „potěru“ i vyžití pro širokou veřejnost, a především další ledovou plochu. To si slibuje vedení města i ústeckého hokeje od stavby nového zimního stadionu v sousedství toho stávajícího a na dohled od toho fotbalového. Dokonce už mají i investora, který po Ústí žádá pouze pronájem pozemku, kde by hala měla stát.



„Ústečtí radní souhlasí, aby společnost PADOK Sampi měla právo na stavbu tréninkového zimního stadionu. Ta ponese všechny náklady stavby. Nový stadion musí být dokončen a zkolaudován nejpozději šedesát měsíců od podpisu smlouvy o právu stavby. V opačném případě smlouva pozbude platnosti a pozemek bude uveden do původního stavu,“ přiblížila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Právo stavby zimní haly by společnost měla získat na 25 let za 80 tisíc korun ročně. Nová zimní hala by zároveň měla mít životnost minimálně 50 let, kapacitu pro 300 diváků, ledová plocha má dosahovat rozměru 27 x 57 metrů, budova by měla obsahovat šest šaten, bistro a rozcvičovnu pro krasobruslaře. Záměr společnosti PADOK Sampi doporučila jak sportovní, tak majetková komise.



„Samozřejmě je to prvotní impuls a o právu stavět nerozhoduje jen městská rada, ale celé zastupitelstvo. My jsme souhlasili i proto, že současná ledová plocha nemá dostatečnou kapacitu a je velmi vytížená. Nehledě na to, že v současné hale se pořádají koncerty, taneční mistrovství a další akce,“ řekla ústecká primátorka Věra Nechybová (UFO).



O tom, že hokejisté v současnosti zaberou 80 procent kapacity ledové plochy, hovořil i manažer ústeckého hokeje Vladimír Evan.

„Jsme jediné krajské město, které nemá dvě ledové plochy. Dokonce i Kralupy nebo Příbram je mají. Přitom v Ústí máme krasobruslařský oddíl, který dosahuje slušných výkonů a přitom nemá důstojné zázemí. To by stavbou získal. Pak je tu mládež i široká veřejnost. Jsme rádi, že máme investora, který chce novou stavbu zaplatit,“ argumentoval Evan.

Skupina PADOK Investments stojí za stavbou dvou nejmodernějších sportovních hal v pražských Strašnicích, takzvaný Škoda Icerink, kde jednou z tváří projektu byl i přední krasobruslař Tomáš Verner. Podílela se také na rekonstrukci stadionu v Plzni.



Jednatel PADOK Investments Petr Novotný vysvětlil, že firma si Ústí vybrala například kvůli velikosti města, poptávce po druhé ledové ploše a také kvůli vhodnému místu pro stavbu. Vzhledem ke složitému a zdlouhavému povolování stavby či přípravě stavební dokumentace počítají, že poprvé kopnou do země nejdříve příští rok. „Přesný termín zahájení stavby zatím nelze stanovit,“ upozornil.



Stadion zaplatí zčásti z firemních peněz a jednak s pomocí společnosti Raiffeisen Leasing ze skupiny Raiffeisen Bank. „Náklady se mohou vyšplhat až na 100 milionů korun. Používáme tu nejmodernější technologii, šetrnou k životnímu prostředí. Sice je úsporná, ale drahá na počáteční investici,“ řekl jednatel.



Mezi podmínkami města je mimo jiné architektonický i technický soulad nového zimního stadionu se studií multifunkčního sportovního centra a platným územním plánem města.