Ústecký magistrát buduje roky slibovanou kruhovou křižovatku, která má zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy. Zároveň se sem chystá investovat 8,5 milionů na prodej zdejších pozemků. Nechvalně známá čtvrť Předlice se pomalu zvedá.

Do kdysi zdevastovaných a dnes čerstvě opravených bytů v někdejší ubytovně se vracejí nájemníci. Tváří se spokojeně a když se jich zeptáte, jak se jim daří, nestěžují si. Někteří z nich mají za sebou těžké časy. Kšeftaři s chudobou je odírali o všechny peníze.

„Přistěhovali jsme se s manželem ze Slovenska. Hledali jsme lepší život. Když jsme přijeli do Krásného Března. bylo to hrozné. Byt bez elektřiny, plynu, vody. Strop na nás padal. Teď konečně žijeme slušně. Tenhle opravený byt nám našel správce,“ líčila maminka dvou batolat Kamila.

Majitel bytu v Krásném Březně chtěl po chudé rodině přistěhovalců 25 tisíc jako kauci a nájem 8 500 korun vybíraný dopředu. Než si manžel našel lépe placenou práci, tak měla rodina příjmy sotva 11,5 tisíce korun.

Jejich starý byt na druhém konci Ústí v mnohém připomínal ty, které v bývalé předlické ubytovně ještě zbývá opravit. Podle stavbyvedoucího Lukáše Kolínského všechny potřebovaly kompletní rekonstrukci. „Podmáčené, některé vyhořely, někde chybí podlaha. Kompletně vytrhaná elektrika, vytrhané záchody a baterie,“ popsal.

Jedna taková rekonstrukce trvá kolem dvou týdnů a stojí zhruba 150 tisíc korun. Hradí ji firma, která tu vlastní zhruba 25 domů, obyvatelných je ale šest. Některé jsou tak zdevastované, že mají zazděné vchody. Firma je postupně opravuje.

„Jsem zdaleka, žiji na Moravě a četl jsem pár článků na internetu. Zaujalo mě, že starosta chtěl Předlice změnit. Také články o jezeru Milada. Dávalo my smysl, že se ze škaredého někdo snaží udělat něco hezkého,“ vzpomínal Vlastimil Koníček, spolumajitel společnosti, která byty vlastní.

Ze začátku měl obavy, že prodělá. Nakonec ho přesvědčila realitní kancelář o vůli ke změně ghetta v normální místo, ale i správcovská firma, že umí mezi Romy najít slušné nájemníky nebo postarat se o opravy.

Mladá maminka Kamila je toho příkladem. Kdyby tehdy neměly hodnou tetičku, upadla by s rodinou do dluhové pasti. Dnes platí 6 000 korun nájem plus vodu, ale bez kauce, a fungují jim standardní bytové služby. „S penězi vycházíme, dokonce ušetřím. Chovají se k nám slušně,“ řekla.

Ruku v ruce se soukromými investicemi do Předlic přicházejí i peníze veřejné. Město chce investovat do náměstí Školního a Prokopa Holého, do Marxovy ulice, Kolonie. „Dotkne se to zeleně, parků, obnovy křížů, pamětních desek, likvidace zničených garáží a dalších. Návrh vznikl v minulém volebním období ve spolupráci s městským obvodem a občanskou iniciativou,“ dodal náměstek primátora Pavel Tošovský.