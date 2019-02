Ústí nad Labem - Pokud město koupí objekt v Krásném Březně, získá patnáct malých bytů. Bude ho ale muset opravit.

Byt. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Tilen Vajt

Bytový dům v ulici 1. máje chtějí koupit ústečtí radní. V minulém volebním období to už jednou předložili zastupitelům, ale ti tehdy odkoupení neposvětili. Dům se jim zdál zbytečně drahý, jelikož ho bude potřeba opravit.

Teď radní odkoupení projednali znovu. Dokonce za stejnou cenu 4,05 milionu korun. Slibují si od toho rozšíření nedostačujícího bytového fondu. Zda město pro mnohé kontroverzní nemovitost nakonec opravdu koupí, rozhodnou zastupitelé v polovině února. „Přišlo nám celkem výhodné dům odkoupit pro další bydlení. Určitě sem ale nebudeme umisťovat lidi, kteří se ještě neskamarádili s technickými vymoženostmi, jako je splachovací záchod a sprcha,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Dům by po případném odkoupení neměl sloužit jako krizové bydlení. „Máme představu čtyř krizových bytů rozložených po celém městě. Předpokládám, že by lidé v krizi neměli bydlet na jedné hromadě, to by zřejmě vyvolalo sociální problém,“ sdělil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

V domě je 14 bytových jednotek 1+1 s obytnou plochou 53 čtverečních metrů a jeden větší byt 3+1 o ploše 106 metrů. Nabídku odprodeje učinila společnost RF Development a chce za něj o sto tisíc víc, než kolik činí magistrátní nabídka.

Radní ve své nabídce reflektovali odhadní cenu, jež vzešla ze znaleckého posudku, který si nechalo Ústí zpracovat. Zároveň stanovili podmínky, za kterých by se měla případná transakce uskutečnit.

Vystěhovat a vyklidit

Původní vlastník musí vystěhovat všechny nájemníky, vyvázat nemovitost ze všech pohledávek nebo dalších závazků a vyklidit ji. Město také nezaplatí kupní cenu, dokud nebude zapsáno jako vlastník na katastrálním úřadě.

Zástupci společnosti RF Development se k tomu nevyjádřili. Firma sídlí v Praze, nemá webové stránky a na uvedených číslech ve veřejných seznamech a rejstřících nikdo nepřijímal telefonní hovory.

V minulosti se tato nemovitost stala už jednou příčinou sporu v ústeckém zastupitelstvu. Opoziční zastupitelka a neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí) i přes své výhrady nakonec odkoupení podpořila. Dům v ulici 1. máje prý patří k nejhorším v okolí. „Přednesla jsem protinávrh na jednání o odkoupení domu za nižší cenu. Částka 4,05 milionu korun je při znalosti toho, jak dům vypadá a kolik by se do něj muselo investovat, z mého pohledu přemrštěná, byť byla opřena o znalecký posudek. Můj návrh ale nezískal dostatečnou podporu,“ vysvětlila své důvody před časem.

Podobně i opoziční pirátský zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí) obecně souhlasí s tvrzením, že město nemá dost velký bytový fond pro všechny žadatele. „Musíme ho vybudovat, ale určitě ne za každou cenu. Otázkou totiž zůstává, zda k tomu nákup této konkrétní nemovitosti bude směřovat,“ zamýšlel se.