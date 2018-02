Ústí chce koupit přístav, vznikla by tu relaxační zóna

Ústí n. L. - Areál ve Vaňově patří firmě, která v něm plánuje sklad olejů.

Vaňovský přístav.Foto: DENÍK/Dagmar Cestrová

Kontroverzní plán na výstavbu skladu olejů a dalších ropných látek v ústeckém Vaňově chce odvrátit vedení města Ústí nad Labem. Rozhodlo se proto vyjednávat s vlastníky zdejšího přístavního areálu, společností Kongresové centrum ILF, o jeho možném odkoupení. Území se totiž jako jedno z mála rozkládá na břehu řeky Labe, a přitom neleží v záplavové zóně. Nabízí proto široké možnosti pro rozvoj města.

Jak uvedla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová, v loňském roce kvůli tomu primátorka Ústí Věra Nechybová a její náměstek Jiří Madar (oba UFO) uskutečnili první kroky k získání těchto pozemků do majetku města.

„Záměr je nyní ve fázi zpracování odborného posudku a odhadu kupní ceny. Jakmile bude obojí hotovo, dostanou záměr odkupu na stůl všichni radní a také zastupitelé města k projednání a vyjádření,“ uvedla Macová.

Se stavbou skladu olejů nesouhlasili ani zdejší obyvatelé a iniciativu města kvitují s povděkem. „Je to podle našeho názoru nejlepší způsob, jak to vyřešit. Nic lepšího si ani nemůžou vaňovští obyvatelé a všichni Ústečané přát. Vysvětlovali jsme mockrát, že potenciál Vaňova jak turistický, tak sportovní je nevypočitatelný. Zároveň, když jsme jako čtvrť na objízdné trase nedostavěné dálnice D8 trpěli řadu let, tak si toto řešení i zasloužíme,“ podotkl Július Béreš ze spolku Obyvatelé Vaňova.

Primátorka v reakci na jeho slova vyjádřila naději, že krok vedení města všichni obyvatelé této lokality přivítají. „Věříme, že ho podpoří i zastupitelé,“ zdůraznila Nechybová.

Opoziční zastupitele vyjednávání s vlastníkem překvapilo. „Nevím o tom. Určitě mi to ale nepřijde jako nesmysl. Záleží na podmínkách odkupu. Za současné situace si umím představit, že by tu vznikla odpočinková zóna,“ řekl zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí).

„Ovšem aby fungovala, musí být propojena s městem a určitě by neměla být malým osamoceným ostrůvkem v přístavu,“ poznamenal Hrouda.

Zároveň vyjádřil obavy, zda bude odkup přístavu dávat ekonomický smysl vzhledem ke zdevastovanému bývalému cukrovaru mezi centrem města a přístavním areálem a zdymadly. „Druhý břeh funguje jako rekreační zóna, ale tady by mohla být také. Kdyby se podařilo podél vody oživit cestu, jakousi promenádu od centra až do Vaňova, končící rekreačním areálem, mohlo by to fungovat a zároveň přinést i oživení pro cukrovar. To ovšem leží ve vzdálené budoucnosti,“ dodal Hrouda.

Podle náměstka Madara vznikla v minulosti pro toto území studie využití a město by ji rádo resuscitovalo. „Je zde možnost vybudovat bydlení u řeky, přístav malých lodí, relaxačně sportovní zónu, kavárny a restaurace, kulturní a další využití. To vše nám umožňuje územní plán a vše by měla osvětlit studie vypracovaná odborníky. Nyní ale je důležité podpořit a schválit koupi areálu, což vyřeší tolik diskutované překladiště olejů. Pak můžeme společně hledat, jak areál využít,“ navrhl Madar.

Vlastník areálu, společnost Kongresové centrum ILF, s médii nekomunikuje. Na dotazy Deníku ohledně odkupu pozemků neodpověděla.