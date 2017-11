Ústí chce modernizovat garáže pod Mariánkou i Zanádraží

Ústí nad Labem - Neopakovatelný zážitek nabídne středeční koncert orchestru Severočeského divadla pod taktovkou Ladislava Ciglera se sólistkou Sárou Smoliarovou. V 18 hodin zahájí 50. ročník prestižní soutěže klavíristů do 16 let Virtuosi per musica di pianoforte, která vyvrcholí v pátek 24. listopadu.