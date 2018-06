Ústí chce odkoupit rektorát u Máje

Severní Terasa - Z univerzitní budovy by mohl být domov pro seniory. Objekt přijde na 61 milionů.

Ilustrační fotoFoto: archiv VLP

Odkoupit budovu rektorátu ústecké univerzity plánují městští radní. Pokud to zastupitelé odsouhlasí, město za objekt v těsném sousedství zdevastovaného hotelu Máj zaplatí 61 milionů korun.

Jak uvedl náměstek primátorky Jiří Madar (UFO), budova by se měla změnit na domov pro seniory. „Máme přibližně 3000 žádostí o umístění v domech pro seniory. Tuto poptávku nyní nedokážeme uspokojit,“ řekl Madar.

Ústí v současnosti zřizuje sedm domů pro seniory. Kromě toho provozuje ještě jeden azylový dům pro matky s dětmi a pečovatelskou službu. Ročně ho stojí přes 32 milionů korun. Koupí a přestavbou rektorátu by město získalo přibližně dvě stovky nových lůžek.

O návrhu jednala primátorka Věra Nechybová (UFO) s rektorem Univerzity J. E. Purkyně Martinem Balejem. „Potvrdil, že areál rektorátu je v přebytečném majetku univerzity a zájem města velmi vítá. Kupní cena vychází ze znaleckého posudku,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.

Ústecká univerzita informaci ústy rektora Baleje potvrdila. „Město je pro mě ideálním partnerem, neboť nehrozí, že by zde vyrostla například ubytovna,“ řekl rektor.

Odkup by mohl v ideálním případě trvat tři měsíce. Další dva roky by pak univerzita budovu užívala, a to do doby, než by dostavěla nový rektorát v kampusu na Klíši. Po tu dobu by platila za užívání nájem, tyto peníze by pak město použilo na přestavbu objektu na domov pro seniory.

„Víme, že ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí dotační titul na přestavby domů pro seniory. Měli bychom tedy dostatek času připravit rekonstrukci i žádost o dotaci,“ pokračoval náměstek primátorky Madar.

Jako další plus vidí například i velkou kuchyni, kde by mohli vařit pro ostatní seniorské domy, které stravu dováží.

Návrh podporují i někteří opoziční zastupitelé včetně velkého kritika současného vedení města Radima Bzury (nez.). „Několikrát jsem tam byl. Považuji tu budovu za naprosto ideální pro seniory. Jsou tu velké výtahy, parkoviště, je to ve městě. Návrh podpořím. Škoda, že to nepřišlo dřív, má to logiku,“ připomněl Bzura.