Ústí chce podpořit uspořádání série cyklistických závodů

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Operátor strojů a 18 170 Kč

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací Chemik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18170 kč, mzda max. 20500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem. , Náplň práce: obsluha výrobního zařízení pro ředění a filtraci roztoků, nastavování potrubních tras, čerpání surovin a expedice hotových výrobků, stáčení hotových výrobků do sudů, kontejnerů a autocisteren, práce s vyhrazeným plynovým a tlakovým zařízením, manipulace s odpady a jejich ukládání na stanovené místo, evidence průběhu výrobního procesu do operačních listů a další dokumentace. , Požadujeme: vyučení v jakémkoliv technickém či strojním oboru, dobrý zdravotní stav - fyzická práce manipulace se surovinou a výrobky, zkušenosti s řízením VZV - výhodou , Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou: 1 roku s možností dalšího prodloužení dle pracovních výsledků, zkušební doba: 3 měsíce, jedna pracovní pozice - práce na 12-ti hod. směny nepřetržité, čtvrtletně výplata odměn dle výsledků provozu, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, dostupnost pracoviště v centru města UL, příspěvek na penzijní připojištění po 1 roce pracovního poměru., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní schůzku a životopis s sebou.. Pracoviště: Epispol, a.s., Revoluční, č.p. 1930, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Jana Hlávková, +420 477 163 107.