Přípravu a podpis kupní smlouvy i prodej samotný by pak muselo zastupitelstvo opětovně posvětit. Jaký bude mít případný prodej podílu vliv na ceny dálkově dodávaného tepla, zůstává otazníkem. V zastupitelstvu proto panuje značná nejednotnost, a to například i uvnitř nejsilnějšího opozičního uskupení PRO! Ústí.

THMÚ dodává teplo a teplou vodu zhruba do 30 tisíc bytů a do škol, obchodních center, zdravotních středisek, penzionů nebo domovů důchodců. Dělí se o něj dva vlastníci. Ústí patří 44,17 procenta. Zbytek patří ČEZ Teplárenská. Její generální ředitel Jan Nechvátal v březnu informoval ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO 2011) dopisem, že zájem firmy o odkoupení městského podílu trvá. „V případě dohody má město možnost získat významný finanční obnos,“ napsal.

Na pondělním zasedání zastupitelstva předkládal prodej tepelného podniku k projednání primátor Nedvědický. „Prvním krokem by byl výběr znalce, který by zpracoval aktuální znalecký posudek. Poté by zastupitelstvo Ústí projednalo konkrétní nabídkovou cenu, která by ze znaleckého odhadu vzešla,“ uvedl.

ČEZ Teplárenská oslovila Ústí nabídkovým dopisem už před třemi lety. Tehdy městu nabídla předběžně 70 až 90 milionů korun. Svůj zájem pak několikrát potvrdila.

Ceny tepla jsou nejisté

Současně slíbila, že bude smluvně garantovat vývoj cen tepla dle cenového vzorce, který by nahradil jejich dosavadní společné schvalování. I k tomu směřovaly výtky zastupitelů během projednávání. „Mluví se o cenovém vzorci, ale jaký vlastně bude, co ho tvoří?“ zeptal se například René Hladík (SPD).

Podle jednatele THMÚ Stanislava Dunaje se na cenovém vzorci teprve pracuje. „V každém případě se do cen tepla promítají třeba náklady na emisní povolenky, suroviny jako uhlí a plyn, výše investic či DPH,“ řekl, aniž by možný odhad vývoje cen tepla upřesnil.

I proto Martin Hausenblas otevřeně prohlásil, že klub zastupitelů PRO! Ústí není v této otázce jednotný. „Nejsem proti prodeji. Otázka je za kolik. Bavil bych se o dvou stech milionech, které bych použil na zateplení městských budov a další. Je také nutné ceny tepla zabezpečit do budoucna a vyjednat i zakopání parovodů do země, třeba v městských parcích,“ apeloval.

Domnívá se také, že město by nemělo prodávat tepelné kolektory. Má si je ponechat, aby mělo nějakou páku na tvorbu cen. Za pravdu mu dal zdroj Deníku blízký vedení společnosti, který si přál zůstat v anonymitě s tím, že prodávat kolektory považuje za vrcholné bláznovství.

„Cenu samozřejmě nelze šroubovat příliš vysoko, ale ta nabídka od ČEZ Teplárenská je nízká. Stačí se podívat, kolik město každý rok získá čistý zisk,“ dodal.

Podíly města Ústí na zisku z THMÚ

2018 – 5,63 milionu

2017 – 10,95 milionu

2016 – 6,36 milionu

2015 – 3,15 milionu

2014 – 4,65 milionu

2013 – 3,34 milionu

2012 – 3,11 milionu

2011 – 3,75 milionu

2010 – 2,34 milionu

2009 – 2,25 milionu

2008 – 2,06 milionu