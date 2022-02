Nádraží připravované vysokorychlostní trati by mělo vyrůst v oblasti dnešní stanice Ústí nad Labem - Západ. Během několika týdnů chce už dokonce zadat i zpracování dokumentace pro územní řízení.

Nádraží Ústí nad Labem - západ. Archivní foto | Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

Jenže to se vůbec nelíbí ústeckým zastupitelům. Vadí jim hluk, prašnost a další zatížení města dopravou, nebo nevyřešené napojení silniční dopravy na terminál vysokorychlostní dráhy. Správu železnic proto požádali o předložení studie proveditelnosti podzemní varianty. Ta ale upozornila, že by to stavbu mohlo oddálit o celé roky. Zároveň poukazuje na vyšší rizika v případě nehody, případně chemické havárie.