Autobusy na vodík chce do MHD zavést město Ústí nad Labem. Vodíkový pohon totiž patří k nejčistším na planetě. Dokonce už učinilo první kroky. Dohodlo se Spolchemií, že bude vodík dopravnímu podniku dodávat za minimální cenu a pomůže vybudovat plnicí stanici v centru města. Plyn je totiž odpadním produktem nové elektrolýzy v chemičce.

Jak vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011), město zpracovalo takzvanou Strategii udržitelné mobility, jejímž základem je ekologická doprava. „To znamená, že páteřní linky MHD budou tvořit trolejbusy doplněné autobusy na vodík. Ty v budoucnu někde i elektrickou trakci nahradí,“ řekl primátor.

Dohledem na budování vodíkové infrastruktury město pověřilo svůj dopravní podnik (DPMÚL). „V pondělí kvůli tomu máme zasedání představenstva, na kterém pověříme jednoho ze členů koordinací vodíkového projektu,“ potvrdil předseda představenstva DPMÚL Martin Prachař (UFO).

To podle primátora Nedvědického znamená během příštích dvou let například podání žádosti o stomilionovou dotaci na pět vodíkových autobusů nebo právě stavbu plnicí stanice na vodík. Stát by měla v centru na hranici městského pozemku a Spolchemie.

Přípravu dotačních žádostí a rozvojové projekty má na starosti náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

„Žádost podáme do programu ITI, ze kterého už město v minulosti získalo příspěvky na nákup nových trolejbusů nebo autobusů na CNG. Vodík je moderní technologie budoucnosti, proto se chceme tímto směrem ubírat,“ přiblížil Tošovský s tím, že městští radní už předběžně hovořili s možnými dodavateli busů na vodík.

Vodíkový projekt podporuje i opozice, například zastupitel PRO! Ústí Martin Hausenblas. Ten se domnívá, že Ústí nad Labem nutně potřebuje „oduhlíkovat“ veřejnou dopravu. „Možnosti máme tři. Trolejbusy, elektrobusy a vodíkové busy. Ty jsou stále výrazně dražší než klasické dopravní prostředky, jelikož nejsou masově rozšířené. K tomu výrazně může přispět veřejný sektor. Máme k tomu skvělé předpoklady a měly bychom je všechny využít,“ poukázal Hausenblas.

Na mysli měl jednak ústeckou Univerzitu J. E. Purkyně, která by se mohla v příštích letech stát centrem výzkumu vodíkových technologií, jednak přítomnost chemických firem v kraji, například zrovna Spolchemie, která tento plyn produkuje.

Její generální ředitel Daniel Tamchyna k tomu poznamenal, že dohodu s městem vítají právě pro konkrétní projekty. „Není to jen o obecných frázích. Projekt na možné využití ekologického vodíku z naší produkce ve veřejné dopravě by mohl zlepšit kvalitu ovzduší ve městě,“ konstatoval.