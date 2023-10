Jak vysvětlil ředitel ústecké městské policie Pavel Bakule, do „zlaté stezky“ patří Dlouhá ulice, prostor a ulice za cukrárnou Barborka, Hrnčířská, Jircháře a zastrčené kouty okolo hlavního nádraží. „Je to v centru města, mají to blízko do Drug-out klubu, kde si mění jehly a stříkačky. Netvrdím, že tam chodí všichni, ale myslíme si, že spojitost s umístěním klubu tu bude,“ poznamenal Bakule.

Poukázal zároveň na stav parku okolo budovy klubu, kde strážníci kromě poházeného odpadu běžně nacházejí použité jehly a stříkačky. Přitom nedaleko sídlí mateřská škola. „Spolupracujeme velice úzce s policií, nemohu ale vzhledem k běžícímu vyšetřování a z taktických důvodů sdělit žádné bližší podrobnosti,“ vysvětlil.

Strážníci podobná místa mapují a buď uklidí sami za pomoci alternativně potrestaných delikventů, kteří si u městské policie odpykávají tresty veřejně prospěšných prací, nebo ve spolupráci s městskými obvody a pracovníky na VPP. Mnohdy musejí místo zkontrolovat a sesbírat zmiňované jehly a poté ještě prostor projít s detektorem kovů, aby zde některá nezůstala. Podobnou kontrolu provádějí v parcích ve městě celoročně, a to i v případech, kdy na linku 156 zavolá někdo všímavý a upozorní na podezřelé skupinky či jedince, jež se v parcích objeví.

Jako například tento týden ve Vrchlického sadech na Klíši. „Obdrželi jsme informaci o skupině mladých lidí, kteří se tu scházejí. Oznamovatel se obával, aby mezi nimi nebyl nějaký narkoman, který by na místě mohl po sobě zanechat infekční materiál, vzhledem k tomu, že sem chodí maminky s malými dětmi na hřiště. V minulých letech jsme tu ostatně během kontrol použité jehly nacházeli nejen ve křoví, ale i okolo herních prvků. Proto jsme tady ihned provedli preventivně bezpečnostní akci, zaměřenou na pořádek a odhozené injekce,“ pokračoval zástupce ředitele městské ústecké policie Jan Novotný.

Aby byla kontrola opravdu důkladná, strážníci opět použili detektor kovů. Vyplatilo se, jelikož kromě nepořádku okolo laviček skutečně použitou injekční stříkačku v keřích nalezli a odvezli ve speciální sběrné nádobě. „Mohlo by se zdát, že jedna stříkačka je málo a že jsou takové kontroly zbytečné, ve skutečnosti ale chrání zdraví a životy těch, kdo sem chodí relaxovat. Lidé, kteří navštěvují parky a pískoviště se svými dětmi pak nemusejí mít obavy, že se poraní o infekční materiál nebo odhozenou rozbitou láhev,“ poznamenal Novotný s tím, že akce zaměřené na čistotu města pokračují i během noci.

S tímto problémem se potýkají všechna větší města. Proto už několik let pokračuje celostátní Akce jehla, ke které se jako jedna z prvních připojila právě městská policie v Ústí nad Labem. Akce bývá celostátně organizována dvakrát do roka a účastní se jí většina strážníků a asistentů prevence kriminality.

Úkryty v keřích

Mezi další opatření, která by mohla tyto potíže alespoň částečně vyřešit, patří například zmlazování a prostříhávání keřů. Tím se prostor okolo záhonů a kmenů stromů stává přehlednější. Narkomani a bezdomovci v něm potom nenaleznou úkryt jako dřív.

Ústecký radní Michal Mohr upozornil, že problémy s dohledem kamerového systému mají i v Hrnčířské ulici. Dohled nad veřejným pořádkem nově usnadňuje 5G síť a kamery svedené na operační středisko městské policie. Komplikuje to ale zeleň ve městě.

„Přerostlé a rozkošatělé stromořadí vytvořilo takovou sluj, že pod koruny stromů není vidět. Bude potřeba je prořezat, jelikož v průchodu za Barborkou dealeři prodávají drogy a není tam vidět. Platí to samozřejmě i o dalších místech. Nechali jsme provést v parku okolo Drug-out klubu biologický průzkum kvůli chráněným druhům hmyzu a následovat bude sanace, prosekání a úklid, což pomůže ke zvýšení bezpečnosti. Je zde už i kamera. Chceme službu klubu rozprostřít na víc míst a přestěhovat sídlo do Předlic, což narkomany z centra města odvede,“ řekl Mohr.

Důležitá je podle něj všímavost a spolupráce s řadovými obyvateli města. „Chci všechny požádat, aby se nebáli a nepřecházeli nepravosti ve svém okolí. Stačí jeden anonymní telefonát na linky 158 a 156, aby policisté nebo strážníci rychle dorazili a problém vyřešili,“ apeloval.

Město s Drug-out klubem řešilo stížnosti několikrát a tlačí na jeho přesun do městské budovy v Předlicích. Například v roce 2017 vznikla dokonce i petice, která požadovala přesídlení klubu. Podepsalo ji okolo 180 lidí. Tehdy, stejně jako v současnosti, ředitelka klubu Radka Kobližková argumentovala, že služby, které poskytují, musí být snadno dostupné. „Aby plnily svůj účel, musíme sídlit v centru Ústí,“ uvedla nedávno.

„Poskytujeme služby zdravotně sociální, pracujeme s lidmi závislými na drogách, gamblery, vedeme adiktologickou poradnu pro děti a dospělé, kteří za námi docházejí, spolu s tím provozujeme kontaktní centrum a další. Není to jedna místnost, ani by nebylo jednoduché to všechno přestěhovat,“ dodala Kobližková.

Zdroj: Janni Vorlíček