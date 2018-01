Ústí chystá opravy zničených silnic. Přijdou minimálně na 12 milionů korun

Ústí nad Labem - Hned, jak roztaje sníh, vrhnou se na zanedbané cesty dělníci.

Vítězná, Truhlářova, Rubensova, Sebuzín, Bělehradská a další. Tam všude mají silnice, které nutně potřebují velkoplošnou rekonstrukci. Opravy přijdou na minimálně 12 milionů korun a začnou co nevidět. Opozice přesto upozorňuje, že opravy by šlo řešit komplexněji.

Aktuálně skončilo výběrové řízení na firmu, která se rekonstrukcí ujme. „Opravy začnou hned, jakmile to počasí dovolí. Další připravujeme. Městu se podařilo výběrovými řízeními uspořit zhruba šest milionů, které bude opět investovat do opravy silnic,“ upřesnila mluvčí magistrátu Romana Macová a dodala, že například veřejnou zakázku na velkoplošné opravy na Střekově ústečtí radní přidělili firmě STRABAG, která nabídla cenu 3,5 milionu korun.

To je o 1,8 milionu méně, než původně činila předpokládaná cena zakázky.

Opozice sice nijak nekritizuje systém zakázek, který je podle ní vcelku standardní, ale upozorňuje, že zrovna v tomto případě by se osvědčil odbor hlavního architekta, který by navrhl vylepšení. „Děláme opravy čistě technicky, neškodila by ale nějaká přidaná hodnota. Například při opravě silnice osm metrů široké by ji šlo zúžit o půl metru a na získaném prostoru vytvořit parkovací stání či chodník. Případně přidat nový přechod, osvětlení,“ zamýšlel se zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí), profesí architekt.

Ústečané kvitují opravy s povděkem, ale třeba na Střekově rovnou navrhují další vozovky, které potřebují rekonstrukci. „Opravit by mohli třeba totálně zničenou Žukovovu ulici nebo pomalu do svahu ujíždějící silnici v Novoveské ulici na Novou Ves a okály,“ poukázal například Ústečan Martin Janák.

To ale podle vedení města není tak jednoduché. „Nejprve musíme dokončit geologický průzkum podloží. Na jeho výsledcích můžeme začít s projektem a plánováním,“ připomněl náměstek ústecké primátorky Pavel Dufek (UFO).

Jarní opravy ústeckých ulicStřekov: STRABAG, 3,5 milionu korun, Vítězná, Truhlářova, Rubensova, Jabloňová a v Sebuzíně směrem na Kolibov.

Severní Terasa: STRABAG, 2,9 milionu korun, Bělehradská v úseku Rooseveltova Malátova.

Dobětice: STRABAG, 3,9 milionu korun, Rabasova.

Všebořice: DOKOM FINAL, 1,5 milionu korun, Zahradní.

Bukov: TELKONT, 417 tisíc korun, Masarykova chodník.