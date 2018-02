Ústí chystá rozšíření uličních lamp i odpadkových košů. Obvody by utrácely lépe

Ústí nad Labem - Investice dosáhnou celkem 33,5 milionu korun. Pamatují i na mosty.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Nové veřejné osvětlení, modernizace parkovišť, speciální odpadkové koše na Mírovém náměstí, opravy silnic a chodníků nebo údržba semaforů a lávky Mariánského mostu. To jsou investice, které připravuje město Ústí nad Labem.

Podle ústecké mluvčí Romany Macové na to použije peníze, které vyčlenilo už minulý rok, ale nestihlo je vyčerpat. „Jde o částky ve výši 2,49 milionu, 28,97 milionu a 2,3 milionu korun,“ upřesnila Macová.

Město z těchto peněz zaplatí například 106 tisíc za dodávku odpadkových košů na obnovu poškozeného mobiliáře na Mírovém náměstí se speciálně upraveným vzhledem pro město Ústí. Peníze půjdou také na likvidaci autovraků z let 2013 až 2015 odstavených v areálu ústeckého dopravního podniku či na kompenzaci trolejbusů za prosinec 2017 a další projekty.

Obvodní radnice investice do infrastruktury vítají. Soudí však, že by peníze dokázaly využít účelněji. „Myslím, že na obvodech víme lépe, co lidé potřebují, protože se na nás obracejí denně. Celé město je třeba nepříjemné maminkám s kočárky nebo handicapovaným lidem,“ řekl místostarosta Karel Karika.

Zmínil i chodník v Hostovicích, který v minulosti spojoval horní a dolní část, nebo silnice v Předlicích a za Klíší. „Ale to bychom hovořili o miliardách, ne o milionech,“ dodal Karika.

Investice pro příští měsíce

Projektové dokumentace: Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Nad Březnem a Rabasova (58 080 Kč), parku Hluboká (17 500 Kč), V Háji (39 909 Kč), Buzulucká (39 930 Kč), U Křížku (78 408 Kč).

Stavby osvětlení: spojka mezi ulicemi Masarykova a Koněvova (402 047 Kč), Hoření (234 123 Kč), Habrovice u č. p. 130 (416 316 Kč), u ZŠ Husova a ZŠ Keplerova (157 187 Kč).

Velkoplošné opravy silnic a chodníků: Bělehradská, Rabasova, Zahradní, Vítězná, Truhlářova, Rubensova, Jabloňová, Sebuzín, Na Kopečku, Werichova, Herecká, Na Ovčárně, Pod Parkem, Karla Maye, Masarykova, U Remízy, Hoření, Malátova, Rooseveltova, Jizerská II. a III. etapa za celkem zhruba 29 milionů a 2,3 milionu korun.

Pokračovat bude i údržba revizní lávky Mariánského mostu, prohlídky mostů, údržba svislého a vodorovného dopravního značení, světelné signalizace, kamer a meteohlásek.