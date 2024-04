Listí, větve a odpadky. To všechno nemá v ústeckých ulicích, co dělat. I proto město opět připravilo čištění komunikací, které probíhá dvakrát ročně. První kolo blokového čištění silnic odstartovalo v těchto dnech.

V ulicích Ústí nad Labem začalo první kolo blokového čištění. | Foto: Archiv

Ve střehu by měli být hlavně majitelé automobilů. Na označených místech je totiž zakázáno stání pod hrozbou pokuty a odtažení auta. Přijít vás to může až na 3500 korun.

„Sledujte pozorně dopravní značení vozovek, které budou osazeny zákazem stání, předejdete zbytečným odtahům vozidel,“ nabádá ústecký magistrát. Čištění se týká třeba Masarykovy ulice od Londýnské po Rondel, Bělehradské či Palachovy ulice, a postupně dojde i na sídliště Dobětice, Severní Terasa, Všebořice či Neštěmice.

Kdy přesně přijde na řadu vaše ulice zjistíte v seznamu níže.

Seznam komunikací pro I. Kolo blokového čištění 2024

Masarykova – směr nahoru od Londýnské po „Rondel“ dne 10.4. 2024 od 7.00 do 16.00

Masarykova – Mírové domy, Herbenova, Beethovenova dne 11.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Kojetická, Na Zákrutu. Dykova, Švabinského, Do Kopečku, M.Kopeckého dne 12.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Kmochova, Pincova dne 15.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Rabasova, Šrámkova k MŠ a objektům č.p 14 a16, parkoviště pod hlavní dne 16.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Svojsíkova, Gagarinova, parkoviště Jana Zajíce dne 17.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Jizerská (od Kočkovské k Šumavské), Šumavská dne 18.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, Voskovcova, Burianova, Marvanova, Muchova, K Supermarketu Delivita ( za Hotelový dům) dne 19.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Střížovická, Na Drahách ke křižovatce Na Spálence, Lesní Cesta, Gočárova, V Zátiší, V Přírodě, Za Válcovnou dne 22.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Na Stráni, Na Výrovce, Wolkerova, V Osadě, Na Spálence od Střížovické ke Štefánikově, Alešova, Slavíčkova, Vilová dne 23.4. 2024 od 7:00 do 16:00

(Na Spálence od Střížovické ke koupališti, U Koupaliště, Cestička, Černá cesta, Na Okraji, Na Drahách od x Na Spálence ke Klíšské dne 24.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Šaldova, Balbínova, Brožíkova, Bozděchova, Bezručova, Slavíčkova od Palachovy, Alešova od Palachovy dne 25.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, Sládkova, U Panského dvora, spojky Palachova – Bezručova, Sládkova – Bezručova dne 26.4. 2024 od 7:00 do 16:00

Škrétova, Poděbradova, Rubensova, Českých Bratří, Jeseninova, Poslední Cesta dne 29.4. 2024 od 7:00 do 16:00

U Krematoria, Truhlářova, Parkoviště – Kamenná p.č. 3241/89, Spojka ke Kamenné, dne 30.4. od 7:00 do 16:00

Kamenná v sídlišti, Nová v sídlišti dne 2.5. 2024 od 7:00 do 16:00

České Mládeže, Resslova od České Mládeže do slepé, Bezručova, Mezidomí, Na Vlnovce dne 6.5.2024 od 7:00 do 16:00

Pasteurova, Resslova od Č. Mládeže po Palachovu, Thomayerova, U Nemocnice, Pod Holoměří, V Zahrádkách, Berní, Růžový Palouček dne 7.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, Bělehradská, Dvořákova, Na Schodech dne 9.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Picassova, parkoviště p.č. 697/87 k.ú. Mojžíř, Na Výšině, Ryjická, Tři Kříže, Akátová dne 13.5. 2024 od 7: do 16:00

Ovocná, Višňová, Švestková, Ořechová, Merunková, Ladova, parkoviště Stavbařů dne 14.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů dne 15.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Oblá, Glennova včetně parkoviště p.č. 4949/490, parkoviště Maková, Větrná, komunikace p.č. 4949/344 dne 16.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Jana Zajíce – včetně odbočky(vlevo před výjezdem na Mezní) k Eenergo centru, V Klidu dne 17.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Ježkova, Brandtova, Pod Rozhlednou, Poláčkova dne 20.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Jizerská od Šumavské po Šrámkovu dne 21.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, Barrandova dne 22.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Kramoly, Žukovova, Na Pile, Těšínská, Zeyerova, Třebízského, Varšavská dne 23.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, Nedbalova, Rembrandtova dne 24.5. 2024 od 7:00 do 16:00

U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská, Jánského, Turistická Národní, Sibiřská a parkoviště u č.p. 372 dne 27.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Jindřicha Plachty K Haldě, Žitná, Strážná, parkoviště J.Plachty dne 28.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Mlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská dne 29.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká dne 30.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Sportovní, Květinová, parkoviště Opletalova, Zelená, Hluboká ( za školou), Opletalova 31.5. 2024 od 7:00 do 16:00

Anežky České, Dvojdomí, Dr. Horákové, Přemyslovců dne 3.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Žežická v sídlišti včetně parkoviště, Neštěmická k č.p.3 dne 4.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Parkoviště Neštěmická p.č.1395/56, Rozcestí, Růžová, Postranní, Nový Svět, Svádovská, Matiční, Plavecká dne 5.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Obvodová včetně parkoviště u č.p.1, Karoliny Světlé, Čechova, Hřbitovní, V Doubravě, dne 6.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Jungmanova, U Pivovarské zahrady, parkoviště u Katastru, Křižíkova, Janáčkova, Na Vinici, Na Náspu, Na Sklípku, Čelakovského dne 7.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova, U Stanice dne 10.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Šafaříkovo náměstí, Puškinova, Kolárova, Rozkošná, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Dobrovského dne 11.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova, Purkyňova dne 12.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený Vrch, Stará dne 13.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Bří.Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, Kosmova ( Všechny od Bří.Čapků k Všebořické dne 14.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Emmy Destinové, Koněvova, Stará od Masarykovy po x Na Spojce dne 17.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Králova Výšina, Pod Školou, Malátova, Lisztova, Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické Nivy dne 18.6. 2024 od 7:00 do 16:00

V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, V Podhájí, Vinařská (v sídlišti) dne 19.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova dne 20.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Školní, Návětrná, Kpt.Nálepky, Vojnovičova, Kpt.Jaroše dne21.6. 2024 od 7:00 do 16:00



SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova dne 24.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy dne 25.6. 2024 od 7:00 do 16:00

17.Listopadu, Plynárenská, Dukelských hrdinů ( od Masarykovy po Všebořickou) dne 26.6. 2024 od 7:00 do 16:00Na Kohoutě, Dukelských hrdinů dne 27.6. 2024 od 7:00 do 16:00

Spartakiádní p.č.: 57/71 k.ú. Všebořice dne 1.7. 2024 od 7:00 do 16:00

Spartakiádní p.č. : 57/58; 57/70 k.ú. Všebořice dne 2.7. 2024 od 7:00 do 16:00