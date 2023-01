Stejně tak se co do hromadění odpadků pro kolemjdoucí stalo doslova nejkritizovanějším evergreenem i staveniště v rohu Mírového náměstí. V podstatě každý podnapilý hýřil tu na sebe zanechal památku v podobě prázdné lahve, nebo obalů od potravin. Na to si stěžuje i vlastník parcely společnost UDES ústy svého jednatele Radka Neymona. Firma prý situaci pravidelně kontroluje. „Kvůli tomu, že se nachází v centru města, kde je hlavně v létě během nočních hodin velký ruch, nám někdo neustále poškozuje oplocení a vhazuje za něj odpadky do prostoru staveniště. S městem jsme opětovně situaci probírali a snažíme se společně najít řešení,“ poznamenal Neymon.

Vlastník staveniště na Mírovém náměstí je ochoten jednat o prodeji

O pár kroků dál, na chodníku a záhonech u bistra Slovanka se opět povalují odhozené lahve od kořalky nebo obaly z fastfoodu. Kelímky se pletou pod kola vozů, které před budovou, obecně nazývanou „vana“, parkují. „No to sice ano, úklid je o něco lepší, ale k čemu, když si tu někteří dělají po nocích, co se jim zlíbí. Tuhle dokonce rozmlátili výlohu vedle v galerii Emila Filly. Občas je tu nehorázný svinčík, to vám povím,“ rozčiloval se Ústečan Miroslav, který prý nedaleko bydlí už přes třicet let.

Ulička s bistry a restauracemi v sousedství hejtmanství působila velmi klidně a uklizeně. Stačilo ale projít k bistru s nabídkou kebabu a sousední večerce u domu kultury. Pořádkumilovného jedince by tu nejspíš ranila mrtvice. Přecpané popelnice, pytle s odpadky, některé potrhané, povalující se nepořádek. Na římsách domu odložené flašky a obaly. Každému tu musí být jasné, že zrovna tady je nedostatečný počet nádob na odpad i frekvence jejich svozu. Stejná situace se totiž opakovala na u nádvoří před krajským úřadem. „To je, co? Nad tímhle by se měl někdo zamyslet. Přitom je vidět, že tu po ránu někdo uklízel a koše vyvezl. Na tyhle popelnice ale ta frekvence svozu nestačí. Já doufám, když teď za to máme platit, že se tím a taky následnou kontrolou někdo bude zabývat. Potom neřeknu proti poplatkům ani popel. V opačném případě ať se nikdo na mě nezlobí, ale ne,“ krčila rameny jedna z obyvatelek činžáků v sousedství kulturáku.

I v keřích u stánku kultury zanechali opilci a bordeláři na svůj pobyt památky v podobě obalů a lahví. Když odsud zamíříte směrem k cukrárně Barborka a procházíte pasáží zpět do Hrnčířské ulice, navzdory zimě a sněhu najdete další napůl pochované příklady ze smetiště a „vonnou“ člověčinu v podobě trusu a loužiček.

V každém případě však nelze říct, že by se o uklízení nikdo nestaral. Potíž je i v lidech, kteří se prostě neumí chovat. „Když se nám vandala nebo někoho, kdo udělá nepořádek, podaří chytit, můžeme mu na místě udělit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. Podle charakteru přestupku ho lze také předat přestupkové komisi, která má pravomoc udělit pokuty mnohem vyšší,“ varoval zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.