Osvědčila se. Ústí nad Labem se stalo jedním ze tří českých měst, v nichž vozí lidi cyklorikša. Elektrickou tříkolku chválí pasažéři i odborníci, pokukují po ní i jiná města.

Cyklorikšu pořídilo krajské město loni v rámci projektu Cykloterapie v Ústí nad Labem. Proškolení dobrovolníci vozili na elektrické rikše klienty Domova Velké Březno po Labské cyklostezce. Dostat vozítko do Ústí však nebylo snadné. „V Česku se sehnat nedalo. Víme, že už delší dobu funguje v severských státech. Zjistili jsme, že existuje jedna jediná společnost, která by byla schopná nám ho sem dodat,“ popsala vedoucí oddělení cestovního ruchu Hana Slavišová.

První zájemci se v cyklorikše svezli na Labské stezce v červnu 2019. Od té doby se do září povozilo několik desítek lidí, převážně klientů z Domova Velké Březno, který je partnerem tohoto projetu. Ohlasy na tento neobvyklý způsob dopravy byly kladné. Zájemců bylo více a ne na všechny se dostalo.

„Vinou nepříznivého počasí jsme jezdili jen do září. Právě tento měsíc jsme pořádali zahradní slavnost, které se zúčastnili klienti dalších domovů, jež měli možnost si cyklorikšu vyzkoušet,“ sdělila sociální pracovnice Domova Velké Březno Petra Vaněčková.

Představitelé města a Dobrovolnického centra prezentovali projekt Cykloterapie na konferenci Zdravých měst, která se konala na konci ledna v Olomouci. Na tomto setkání sklidil velký úspěch, vedení dalších měst se začalo o tento projekt aktivně zajímat.

„Zatím nejnovějším zájemcem je Praha 11, jejíž radní k nám přijeli a zjišťovali informace,“ doplnila Slavišová. Ústecký magistrát je v kontaktu s dalšími třemi městy, která projevila zájem.

Projekt oceňují i odborníci. Ústí za něj v lednu získalo na veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR Velkou cenu cestovního ruchu v oblasti Startup roku. „Toto ocenění jen dokládá, že se jedná o velmi dobrý koncept,“ připomněla Hana Slavišová.

Aktuálně má Ústí jen jednu elektrickou tříkolku, která je v domově pro seniory ve Velkém Březně. Příští měsíc budou probíhat další jednání o budoucnosti cyklorikši a není vyloučeno, že přibude ještě jedna. „Hodně by se nám líbilo, kdybychom měli další u jezera Milada, kde je několik okruhů, po kterých by mohla jezdit. Museli bychom vyřešit, kde by byla uskladněná a jak by fungoval systém půjčování,“ nastínila jednu z možností Slavišová.