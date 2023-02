Na regulaci přemnožené černé zvěře se mají podílet myslivecké spolky Diana Ústí nad Labem, Jedlová hora, Chabařovické jezero a Chvalov-Přemyslovka. Každý spolek má určen minimální počet odlovených zvířat. Pokud kvóty, které se pohybují od 20 do 65 kusů, nesplní, město danému sdružení služby neproplatí.

Situaci s černou zvěří pronikající do města již několik let řeší myslivecké spolky ve spolupráci s odborem životního prostředí a státní a městskou policí. Magistrát za to mysliveckým spolkům platí už od roku 2015. Jako argument, který rozhodnutí magistrátu dokresluje, lze použít čísla dokumentující škody, které prasata napáchala na městském majetku hned rok poté. V roce 2016 rozryla fotbalové hřiště Skorotice, dopravní hřiště Krásné Březno, řádila v plaveckém areálu Klíše. Celkem tehdy bylo ohlášeno pět desítek případů škod či výskytu divočáků ve městě.

FOTO: Rekordní úlovek divočáků v Ústí. V kleci uvízlo 11 čuníků

Jako alternativa k odstřelu ve volné přírodě se na území města používají i odchytové klece.