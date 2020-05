„Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě ihned podlehl. Na místo jsme poslali pozemní osádku, ale případ jsme museli předat koronerovi,“ uvedl mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník.

Svědci, kteří místo nehody viděli, měli pocit, že dodávka musela muže smést ve vysoké rychlosti. „Z té situace jsem měl takový dojem. Bylo to celé nějaké divné. Jestli vběhl do silnice náhodou nebo skočil schválně a řidič nedokázal zareagovat, to nedokážu říci. Nebo jestli ho třeba přehlédl v přítmí? Kdo ví,“ líčil jeden z nich.

Podle mluvčí ústeckých policistů Veroniky Hyšplerové srazila 36letého chodce dodávka značky Iveco kolem půl čtvrté ráno. „O příčinách smrtelné nehody nechci spekulovat. Co se vlastně stalo, je nyní předmětem vyšetřování,“ řekla Hyšplerová.

Zdokumentování a odstranění následků nehody trvalo přibližně sedm hodin. Na tu dobu musela policie silnici uzavřít. Řidiči museli přibližně do deseti dopoledne využívat objízdných tras přes Mojžíř nebo Velké Březno, nákladní doprava po silnici I/13.

Na místo dorazily i dvě hasičské jednotky. „Jedna profesionální z Ústí nad Labem, druhá dobrovolná z neštěmického Mojžíře. V podstatě už to ale nebyl ani případ pro nás,“ upřesnil hasičský mluvčí Lukáš Marvan.

Mrtvý muž ze včerejška není prvním chodcem, který skončil na Ústecku pod koly auta za šera a přítmí. Nejkritičtějšími bylo v minulosti prvních šest prosincových dnů roku 2018.

Tehdy museli ústečtí dopravní policisté a záchranná služba vyrazit ke sraženým chodcům osmkrát. Všichni utrpěli vážná zranění a jedna žena zahynula. Ostatní si ponesou celoživotní následky a vážná psychická traumata.

O to hůře, že všechny nehody se staly ve městě, čtyři dokonce na přechodech pro chodce. Statistiky se nevyhnuly ani dětem, loni desetileté holčičce v Mezní ulici nebo pětiletému chlapci v Předlicích.

Specialista na bezpečnost v dopravě a bývalý koordinátor BESIPu v Ústeckém kraji Jan Pechout upozornil, že právě silnice I/62 na Děčín patří na Ústecku k těm nejvíce matoucím.

„Mnoho řidičů, kteří jedou za kamionem, má jednu z prvních šancí ho předjet právě na místě nehody. Jezdí se tu velmi rychle, protože táhlé zatáčky téhle silnice vypadají přehledně, silnice široce, ale to je jen matoucí iluze. Navíc bylo nad ránem a je tedy otázka, zda oběť měla reflexní prvky. Měla by je mít, jelikož mimo město je to povinnost. Osobně si myslím, že by to mělo platit i v obci a městě,“ dodal Pechout.