Cenu obě strany dohodly na základě odborného odhadu. Zohledňuje jak nabývací cenu, tak práce, které na stavbě už byly provedeny. Nakonec se obě strany dohodly na částce zhruba 73 milionů korun. Opozice se většinou nestaví proti odkoupení, ale nezdá se jí právě výše ceny a chce rovněž vědět, co s pozemkem bude do budoucna město dělat.

O tom, proč současné městské vedení rozhodlo, že se pokusí blok 004 zpětně odkoupil, hovořil ústecký primátor Petr Nedvědický. „Zatím o tom všechna minulá vedení jen mluvila. My jsme se rozhodli do toho jít, protože tu byla obrovská poptávka ústecké veřejnosti, abychom další z velkých problémů města konečně vyřešili. Cena byla stanovena na základě odborného odhadu i následného vyjednávání a oproti odhadu je nižší. Součástí transakce jsou další dva pozemky a kompletní dokumentace k budově,“ přiblížil. Co se budoucnosti stavby týká, poznamenal, že v první řadě bude město muset prověřit potenciál projektu a jeho kvalitu. „Na to máme kvalitně personálně obsazenou architektonickou kancelář města. Osobně si myslím, že by investované peníze neměly přijít vniveč a dům by se měl dostavět. Znovu to zasypat by byla obrovská škoda. Záleží ale na tom, zda v pondělí zastupitelé odkoupení schválí,“ upozornil ústecký primátor.

Předseda představenstva společnosti UDES Radek Neymon informaci ohledně vyjednávání s městem potvrdil. „Původně jsme měli jiné představy, ale museli jsme udělat ústupek a vstoupit do jednání s městem. Vzhledem k tomu, že město je de facto veřejná instituce, všechno muselo být naprosto otevřené. Cenu jsme stanovili na základě odborného odhadu. Nejsou tam žádní kostlivci, kteří by na kupce mohli po čase, jak se říká, vybafnout ze skříně. Prodej se týká pozemku, stavby i projektové dokumentace. Abychom to všichni mohli jednou pro vždy uzavřít a v dohledné době tam mohla stavba bez problémů pokračovat. Naše podezření, že by mohly být porušené betony, se nakonec, po dvou odborných posouzeních, nepotvrdily,“ informoval.

Prodáno za 44 milionů

Společnost v minulosti několikrát oznámila, že stavba začne co nevidět. Naposledy těsně před začátkem pandemie covid-19. Stavební povolení má od roku 2017, kdy své souhlasné stanovisko prosadilo tehdejší městské vedení v čele s primátorkou Věrou Nechybovou, dnes náměstkyní primátora. Sama příprava Bloku 004 ke stavbě ovšem začala už v květnu 2008, kdy ústecké vedení pod taktovkou ODS nechalo za peníze z městské kasy provést archeologický průzkum, aby budoucího investora ve výstavbě nic nezdržovalo. Tehdejší vládnoucí ODS přesvědčila zastupitele, aby s prodejem pozemku o celkové výměře 1 829 metrů čtverečních za 44,15 milionů korun společnosti UDES souhlasili.

Na investora Ústí převedlo vlastnické právo v červenci 2010. Jenže stavba nikdy pořádně nezačala. V listopadu 2012 platilo stavební povolení jen pro nižší výstavbu a zabezpečovací práce. Na zbytek stavby ji investor nezískal kvůli údajným nedostatkům v projektu. Společnou řeč našli úředníci stavebního úřadu s vlastníkem až před šesti lety. Nestaví se ale ani dnes, stavba pomalu chátrá a připomíná smetiště. Společnost UDES se brání, že navzdory pečlivému plánování do stavby nepříznivě zasáhla epidemie covidu a poté turbulentní nárůst cen materiálů a stavebních prací.

„Konečně se něco děje“

Opoziční hnutí PRO! Ústí už během pondělí oznámilo na svém facebookovém profilu, že zastupitelstvo města bude příští týden na zasedání probírat bod programu nazvaný „nabytí nemovitosti”, o němž zatím nemá žádné bližší informace. Spekulovalo, zda se to netýká právě nepopulární díry na Mírovém náměstí. „Tomuto problému se dlouhodobě věnujeme a jsme rádi, pokud se nám podařilo řešení této ostudy našeho města rozhýbat. Nabytí do vlastnictví města považujeme za dobré řešení, samozřejmě ale za cenu zohledňující již nevyužitelnou stavbu na pozemku a spornou platnost stavebního povolení. Netrpělivě čekáme na materiály,“ napsalo.

Lídr hnutí Richard Loskot poté včera poznamenal, že podle jeho informací se to skutečně této nemovitosti týká. „S odkoupením souhlasíme, ale zajímalo by nás, co s tím město chce dál dělat, jaké má úmysly. Samozřejmě stále platí naše výhrady vůči ceně a platnému stavebnímu povolení. Ty betony a tyče roxory, co z nich trčí, jsou stále jen zabezpečením stavební jámy, ne stavbou samotnou,“ uvedl.

Podobně si stěžoval třeba Petr Křivan, lídr zastupitelského klubu UFO, že o tom zatím nemá dostatek informací. „Nemůžu se k tomu vyjádřit, když jsem neviděl odhad, posudek statika a ani materiál pro jednání zastupitelstva," dodal.