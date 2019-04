Osm hodin. Tolik času potřeboval raper Johny Machette k vytvoření videoklipu ke své nové písni Stačí mi to nejlepší. Jako kulisu si do něj zvolil dominanty Ústí a slaví úspěch. Video už vidělo téměř půl milionu lidí.

„V pátek 7. 6. jsme koncertovali v Teplicích, o den později v Ústí. Měli jsme tak volný den a chtěli ho využít," popisuje dvacetiletý zpěvák, jak video vzniklo.

Objevují se v něm vyhlídková terasa na Větruši, letní kino či átrium magistrátu. „Místa vybíral Dan Hanuš, kameraman z Děčína. Při natáčení mě zarazilo, jak povodně devastují město. Něco jiného je sedět doma a sledovat to v televizi a pak na těch místech stát a vidět to," popisuje raper, který si říká Johny Machette. Jeho vlastní jméno je Jonáš Čumrik.

Už jeho první hit s názvem Se zbláznim měl přitom na webu fenomenální úspěch. Dodnes jej na YouTube zhlédlo přes tři a půl milionu lidí. Klip k písni Stačí mi to nejlepší je devátým nejsledovanějším videem českého YouTube měsíce. „Sledovanost a statistiky pravidelně sleduji. Beru to jako odměnu za dobře odvedenou práci," tvrdí student ekonomiky a účetnictví.

Největší část propagace za něj podle jeho slov odmakají právě fanoušci. „Stačí video hodit na Facebook a dál se šíří téměř samo. Bez sociálních sítí bych nemohl existovat, pro zpěváka je to základ," dodává Johny Machette.

S videem mu v Ústí pomáhalo dalších sedm lidí. „Točíme jen na zrcadlovku. Stačila parta kamarádů a dobrá nálada," tvrdí mladík.

Město i lidi, před kterými v ústeckém klubu Doma vystupoval, se mu zalíbili natolik, že se sem brzy chystá vrátit. „Na podzim plánuji velké turné a jednou ze zastávek bude i Ústí," slíbil oblíbený raper.

O své hudbě říká, že nejde o čistý rap, ale o takzvaný raop, tedy spojení rapu a popu.

„Technicky je to provedené v pohodě, má to dobrý zvuk, flow je šedý průměr. Posluchače si to našlo, ale já se zaměřuji na jiný a hlubší sdělení," zhodnotil video uznávaný ústecký raper Wuty.