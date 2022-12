Ve třech dražbách už Ústí utržilo zhruba 180 tisíc korun. „Během třetí dražby se v listopadu prodalo všech 16 vozů. Prodaly se celkem za 26 tisíc korun,“ informovala Romana Mácová z ústeckého magistrátu.

Ústí znovu dražilo z ulic odtažené vozy. Z nabídky zmizely všechny

Rekordní zájem byl o první aukci, která proběhla loni v listopadu. Do Ústí se tehdy sjelo několik desítek zájemců z celých severních Čech, ale i z Prahy. Prodalo se všech 16 aut za 123 tisíc. Ve druhé dražbě zmizelo 19 aut, město získalo 30,5 tisíce.

Počet dražitelů v dalších aukcích sice výrazně klesl, zájem ale pořád je a prodaly se dosud všechny nabízené vozy. A tak chce město v projektu pokračovat. „Další dražba by měla následovat na jaře příštího roku,“ řekla Mácová.

Škoda 120 lákala

Obrovský zájem o první aukci si v Ústí vysvětlují tím, že v nabídce byla velmi žádaná Škoda 120. A také se jednalo o novinku, podobné aukce v Ústeckém kraji příliš neprobíhají. I když byla stará škodovka velmi zanedbaná, technicky nezpůsobilá k jízdě, jako všechna ostatní vozidla, a ve špatném stavu, zalíbila se milovníkům veteránů.

„Vyvolávací cena je tři sta korun,“ oznámil licitátor. „Pět tisíc,“ ozvalo se hned. „Deset,“ přiletělo zezadu. „Dávám dvanáct,“ připomněl se opět první zájemce. Někteří dražitelé se šli na světle modré auto bez „papírů“, klíčů a mnoha dalších náležitostí znovu podívat. „Patnáct,“ zaznělo vzápětí odjinud. „Šestnáct,“ přidal se nový zájemce, ruce zvedali i další a další. „Dám dvacet,“ letěla hodnota jednoho z vraků z ústeckých ulic rychle nahoru. Tak nějak loni v listopadu probíhala dražba stařičké Škody 120, nakonec se sice sběratelský, ale velmi, velmi zanedbaný kousek vyšplhal na 35,5 tisíce.

Královnou dražby ústeckých vraků je stará škodovka, zájemci přihazovali tisíce

Nejlevnější fiat se tehdy prodal za 2,5 tisíce korun. V dalších dvou dražbách se několik vozů prodalo dokonce za vyvolávací cenu 300 korun, jiné ale opět dosáhly tisícových částek.

I přes klesající zájem je zatím Ústí s dražbami spokojené. Prodala se všechna nabízená auta, dražitelé stále chodí, vozidla zmizela z ulic, navíc díky aukcím se vrací alespoň část nákladů na odtah a uskladnění vozů. Zbylou část město vymáhá po majitelích, kteří svá auta nechali na pospas osudu. Náklady na jedno vozidlo, jeho odtah a umístění na parkovišti přitom vyjdou na zhruba 30 tisíc korun. „Finance získané z dražeb jsou použity na částečné pokrytí nákladů na odtah a odstavení těchto vozidel,“ uvedla Mácová.

Shánějí náhradní díly

A kdo na dražby chodí? Zatímco laici by řekli, že se v Ústí nad Labem nabízely „pouze“ vraky, pro automechaniky, obchodníky s vozy, nadšence do aut či milovníky veteránů to bývá lákavá příležitost. „Chybí mi nějaké náhradní díly do mého starého favorita. Mám ho jako veterána, tady je jeden v nabídce, hodil by se mi, tak se ho pokusím levně získat,“ říkal před jednou z dražeb Pavel Sezemský. O auto byl ale tehdy velký zájem, a tak ho nakonec nekoupil. Favorit našel nového majitele za 8300 korun.

„Mám dílnu a z těch aut se dají získat díly. Koukám hlavně po hodně frekventovaných autech, ta mám v dílně nejčastěji. Co potřebuji, díly, které se hodí, vyndám, pak auto zlikviduji,“ prozradil důvod své návštěvy Luděk Vokál.

„Motor to má, to je hlavní. Některé se dají při troše péče i zprovoznit. Já ale přijel získat nějaké na díly,“ svěřil se před časem Milan Král.

Není vrak jako vrak. Některá auta odstavená na ulici v Ústí nejsou na odpis

Ústí je přitom se svými dražbami aut odtažených z ulic poměrně unikátní. Na severu Čech proběhla dražba v minulosti také v Mostě, v jiných městech Ústeckého kraje ale ne. Konají se například v Praze či Plzni. O podobném projektu uvažovali dříve také v Děčíně, nakonec ho ale nespustili.

„O dražbách neuvažujeme. Má to více důvodů. Máme méně takových případů než například Ústí, nevyplatilo by se to. Náklady na administrativu, dražbu a zabezpečenou odstavnou plochu by byly podle našich propočtů stejné nebo vyšší než předpokládaný výnos z dražby. Snažíme se majitele vždy dohledat, pokud se to nepodaří, jde vrak k likvidaci a peníze vymáháme,“ uvedl mluvčí Teplic Robin Röhrich, proč ani lázeňské město zatím nepůjde touto cestou. Podobné důvody zní i z dalších měst.