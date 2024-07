Firmy mají své nabídky poslat do 26. července. Komise poté zpravidla do deseti dnů zasedá k otvírání obálek s nabídkami, přičemž vítězné firmy by měly přebrat staveniště do čtrnácti dnů. Jinými slovy, revitalizace by mohla začít ještě během prázdnin a hotovo by mohlo být za rok. Souhrnná výše všech tří zakázek dosahuje dle odhadu téměř 73,9 milionu korun

Jak vysvětlila městská mluvčí Romana Macová, konečné ceny a termíny dostavby samozřejmě vzejdou ze zmiňovaných výběrových řízení. „Zakázky budou spolufinancovány dotací z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury České republiky, konkrétně z programu Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Dotace přesahuje 57,7 milionu,“ upřesnila.

Projektová dokumentace zároveň respektuje původní návrh i architekturu budovy. Nové kulturní centrum má po dokončení sloužit ústeckým umělcům i studentům a žákům uměleckých škol, zde získají možnost připravovat své projekty v prostředí s odpovídajícím technickým a technologickým vybavením. „Umožní nám zvát do Ústí nad Labem známé umělce, kteří svými vystoupeními obohatí kulturní nabídku na Ústecku a významně přispějí ke zlepšení obrazu města a okresu,“ informovala městská mluvčí Romana Macová/radní pro rozvoj a investice Pavel Tošovský.

Poslední rozsáhlejší rekonstrukce zažil dům kultury před zhruba dvanácti lety. Dostal zateplení, nová okna i fasádu. Jsou ale jen z průčelí a ze stran. Nejchladnější, severní část budovy ovšem zůstala v původním stavu z časů před šesti desítkami let a právě tudy uniká nejvíc tepla a tedy i peněz. Nejen to, i v interiéru ústeckého kulturního domu v podstatě všechno zůstává ve stavu z 60. let. Původní elektroinstalace v hliníku, která hrozí samovznícením, nebo například původní ventilace. Osvětlení nebo ozvučení si musí Kulturní středisko z 99 procent pronajímat. Nepohodlná stará křesla vrzáním ruší komornější představení a koncerty. Není toho prostě málo.

Rekonstrukce křídla B Domu kultury Po dokončení kulturní dům získá moderní sál o kapacitě tří stovek sedadel pro pořádání divadelních, tanečních či hudebních představení, vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek, workshopů či multimediálních projektů. Nové bude kompletní vybavení jeviště, světelná technika a ozvučení. Měl by tam být například nový projektor a stavební úpravy promění promítací kabinu na moderní světelnou a zvukovou režii. Zakázky zahrnují i osvětlení, vzduchotechniku, elektroinstalaci, vytápění, výměnu sedadel, fotovoltaiku, zateplení, nová okna, opravy nebo výměny povrchů a mnohé další. Zlepší se i zázemí pro umělce. Stavaři zprovozní rovněž malý baletní sálek a další.

Jak ale vysvětlil ředitel Kulturního střediska Jan Kvasnička, pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti budovy jsou potřeba nízké provozní náklady. „Proto bude konečně zateplena i ta severní fasáda a vymění se tu okna. Zásadní bude fotovoltaika na střeše. Tohle všechno a moderní nová jevištní technika konečně přivede náš kulturní dům do 21. století,“ pokračoval ředitel.

close info Zdroj: se souhlasem Činoherního studia zoom_in Ředitel kulturního střediska Jan Kvasnička

Rekonstrukce si ovšem na přibližně dvě sezony vyžádá jistá omezení, a dotknou se i Domu dětí a mládeže, který v rozsáhlé budově sídlí. „Nový a kvalitní sál budeme rádi využívat i spolupracovat na kulturních aktivitách. Koneckonců, trošku jsme se taky podíleli na přípravě žádosti o dotaci, dávali jsme dohromady část dokumentace. Doufejme, že to všechno klapne a bude ku prospěchu všem. Moc se na to těšíme, protože tam akce děláme rádi, je to největší sál v kraji. Tu chvíli, než práce skončí, v pohodě vydržíme, bude to velké plus pro celé Ústí,“ dodal nedávno ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler.