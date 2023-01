Podnik ho nyní testuje v provozu na běžných linkách MHD v Ústí. Cestující se s ní postupně setkají na linkách číslo 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27 a 62. Průměrně najezdí každý den 138 kilometrů. Velká část Ústečanů si neobvyklého stroje samozřejmě hned všimla a někteří jeho nasazení vítají. Jiným je to v podstatě jedno, chtějí jenom pohodlně dojet tam, kam mají namířeno a zajímá je akorát, aby dorazili rychle a včas. Těch, kterým elektrobusy vadí, je málo a jejich nechuť pramení spíš z pocitu, že je do toho někdo nutí.

„No, asi je dobře, že podnik zkouší elektrické autobusy. Ještě si pamatuji, jaké to bývalo před dvaceti lety. Smogové inverze, nemocné průdušky, rádoby léčebné čpavkové kůry u plotu před chemičkou. Ale já to moc nevnímám, denní stereotypy moc prostoru k přemýšlení o ekologii nedávají. Kdyby tuhle kolega v práci nenadával, že nám elektrobusy cpou povinně, tak si možná ani neuvědomím, že v jednom jezdím,“ poznamenal jeden z cestujících, který se představil jako Josef. „Ale je to docela tichý, když to srovnám s naftovým strojem, to tedy jo,“ poznamenal.

Vodíkový autobus Ústečany zaujal. Snad ho cestující nezdevastují, říkali

Lidé většinou souhlasně přikyvovali. Obecně se jim elektrobus svým designem docela líbil s tím, že důležitý je motor, aby zvládal zdejší kopcovatý terén.

Co se samotného provozu týká, dle mluvčí dopravního podniku Jany Dvořákové řidiči zatím moc připomínek neměli a na hlubší hodnocení je stejně brzy. „Zatím si ho oba pochvalovali,“ řekla.

Řidiči ostatně mohou ocenit pohodlnou sedačku s vyhříváním i celkové provedení palubní desky s přehledným rozmístěním ovladačů. Materiály v prostoru pro cestující minimalizují hlučnost v prostorném interiéru, doplněné o nezávislé topení a klimatizaci.

„Dle našeho názoru jsme si autobus zapůjčili v ideální době pro testování bateriového elektrického vozidla, tedy v zimě, což je pro takový vůz nejnáročnější období. Cestujícím chceme ukázat jednu z možností vývoje bezemisní městské hromadné dopravy, a zároveň získat cenné zkušenosti z provozu, které mohou být v budoucnu rozhodující při nákupu dalších vozidel a budování případné infrastruktury,“ vysvětlil provozně technický náměstek výkonné ředitelky dopravního podniku Jakub Kolář.

Zdroj: Janni Vorlíček

Pro dopravní podnik mohou bateriové elektrobusy představovat možnost doplnění plánované flotily vodíkových autobusů. „Cílem testování je zejména ověření provozně technických parametrů tohoto druhu pohonu a jeho možností nabíjení. Informace, která získáme z provozu, nám ověří vhodnost tohoto pohonu do našeho prostředí. Zjistíme také přesnou představu o nákladech na elektrickou energii potřebnou pro provoz elektrobusu, potřebu technické infrastruktury a náročnost údržby. Jeden z důležitých výsledků testování autobusu je i komfort pro cestující a jejich názor,“ dodala Simona Mohacsi, výkonná ředitelka dopravního podniku.