Bouřlivá diskuse ohledně vysoutěžených cen energie na příští období se strhla už na posledním zasedání ústeckého zastupitelstva a vlastně pokračuje stále. „Město zaspalo. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že Ústí přijde ročně o 30 až 40 milionů korun,“ řekla bývalá primátorka a později ekonomická náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), která měla na starosti právě i včasný nákup elektřiny. „O zvyšování cen se obecně vědělo už v březnu, kdy na to začala upozorňovat média. Říkáme tu, že nemáme dost peněz, že nebude dost na opravy majetku, a pak se dozvíme, že nás čeká tak velká ztráta. Já nechápu to zpoždění, že se cenu podařilo vysoutěžit až v září,“ dodala Nechybová.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) uvedl, že ještě není jasné, o kolik město příští rok přijde korun, jelikož městské příspěvkové organizace i dopravní podnik teprve na základě aktuálních cen energií zpracovávají své požadavky na rozpočet pro příští rok. Ústí podle něj vždy řeší nákup elektřiny prostřednictvím energetické burzy a na ní vždy dražilo někdy na přelomu září a října. Ceny na burze bývají na jaře nižší, v létě vyšší a nejnižší na podzim. Letos se ale vyvíjely jinak. Když si to prý vedení uvědomilo, rozhodlo se nakupovat energii už začátkem června. Nakonec ceny vysoutěžilo na konci srpna. „Letošní rok se to vyvíjí jinak a je velmi těžké pohyb cen odhadovat,“ řekl.

Dopravní podnik však zatím podle náměstkyně Mohacsi žádné zdražení nepřipravuje. „Rozhodnutí o případném zvýšení jízdného je na radě města, o tom dopravní podnik nerozhoduje. Návrh na zvýšení jízdného jsme ovšem nepodávali a ani to není v plánu,“ uklidnila.

To všechno vyvolává obavy Ústečanů, zda je nečeká zdražování služeb, například vstupného do bazénu či na hokej, parkovného nebo lístků na autobus. „Předpokládám, že se zase budou hojit na nás, normálních lidech. Jako vždycky, když něco pokazí,“ rozčílil se například Jan Havelka z Dobětic.

Stejně tak náměstkyně pro ekonomii a obchod Simona Mohacsi z ústeckého dopravního podniku ztrátu předběžně vyčíslila u elektrické trakce pro trolejbusy na více než 9,6 milionu, u veřejného osvětlení to přesahuje 5,6 milionu a v kolonce „ostatní“ počítají s částkou přesahující 1,2 milionu korun.

O tom, že tento rok nebude elektrická energie levný špás, hovoří i městem zřizované organizace. Školy, domovy seniorů, sociální služby, Městské služby provozující zimní stadion a bazény, případně ústecký dopravní podnik. Například mluvčí Městských služeb Alena Sejková připomněla, že cena silové elektřiny bude v případě nízkého napětí navýšena o 61 procent, u vysokého ještě o dalších pět procent víc. „Za celou organizaci to bude navýšení o zhruba 3,2 milionu korun. Zároveň dodávám, že ještě netušíme, zda se zvýší i cena za distribuci energie,“ poznamenala.

Ústecký magistrát je obvykle každoročně soutěží na přelomu září a října. Letos ale odborníci hovořili o zdražení elektrické energie už začátkem ledna a média na ně začala upozorňovat na jaře. Proto podle opozice mělo vedení města zareagovat mnohem dřív, nejlépe na jaře. To se ale nestalo. Vedení Ústí se brání s tím, že letos soutěžilo proud o dva měsíce dřív, než obvykle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.