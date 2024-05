„Překopalo mi to priority. Úraz ukázal, že vlastně nikdy nemůžete vědět, co se vám přihodí. Paradoxně jsem to nevnímal jako újmu, ale naopak mě to vnitřně posílilo. Byl jsem hodně vděčný lékařům, že o mě pečují. Někde tady se ve mně probudil pocit, že mohu pomáhat i já,“ začal Jiří Otta vyprávět svůj příběh v redakci Ústeckého deníku.

Od úrazu začal naplno. Odstartoval studium medicíny, absolvoval lékařskou fakultu a stal se z něj fyzioterapeut. Díky své osobní zkušenosti se dokázal vžít do situace pacientů. „Fyzioterapie je úžasná v tom, že doopravdy máte na pacienta čas, vytvoříte si s ním vztah a dostanete zpětnou vazbu. Věděl jsem hned, že chci pracovat s lidmi,“ pokračoval milovník Českého středohoří.

V Česku pracoval dva roky, ale prahl takzvaně po zelenější trávě, na čas zakotvil v Německu. „Už s rodiči jsem hodně cestoval a říkal jsem si, že úplně nechci zůstat v Ústí. Město nad Labem miluju, hlavně jeho okolí, ale také jsem věděl, že chci i něco poznat,“ vysvětlil s tím, že roli hrály i finance.

Po více než třech letech Jiří Otta vystoupil z německé komfortní zóny a zavelel k dalšímu přesunu, tentokrát do Saúdské Arábie. Konkrétně do místní královské nemocnice, kde pracoval na neurologickém oddělení. Zároveň učil studenty na univerzitě. „Byli tam pracovníci ze všech kontinentů kromě Antarktidy. Po čase jsem si ale řekl, že peníze nejsou všechno a chci si splnit další úkol co nejvíce cestovat,“ pokračoval ústecký rodák.

Místo letadla kolo

Místo letadla ovšem vsadil na kolo. V sedle zprvu projel Litvu, Lotyšsko, Estonsko i Skandinávii, po celé Evropě nakonec najel 19 tisíc kilometrů. Na kole objevoval i krásy Maroka. „Když cestujete dva týdny v létě a občas přespíte v hotelu, stačí vám o trochu lepší kolo. Já si pořídil hybrid sestavený přímo na expediční cestování,“ přiblížil.

Oblíbenec autobiografické literatury chtěl na vlastní oči vidět i Afriku, hlavně safari. Před dvěma lety tedy navštívil Keňu. Africký kamarád mu rozmluvil výstup na Kilimandžáro, že prý jde o zprofanovanou záležitost.

Jiří Otta se narodil 27. května 1987 v Ústí nad Labem. Vystudoval lékařskou fakultu, v zahraničí pracoval v Německu i v Saúdské Arábii. V rámci charitativního projektu v Keni nechal postavit školu a dál pomáhá africkým dětem v získání základního vzdělání. Na kole jezdí po celém světě, v souvislosti s tím provozuje web https://www.yellowbikeadventures.eu. V Česku pořádá přednášky.

„Nechal jsem se přemluvit na Mount Kenya (druhý nejvyšší kopec v Africe, 5199 m. n. m). Hlavně jsem si ale říkal, že bych se trochu styděl do Keni přijet jen jako turista z Evropy. Nakoupil jsem tedy knížky, vybavení do školy, propisky a pastelky. Zkrátka, že udělám alespoň něco málo pro vzdělání místních dětí,“ neváhal Jiří Otta naplno využít téměř padesátikilový kufr.

V Keni strávil pět týdnů, navštívil tři sirotčince. „Jeden mě oslovil natolik, že jsem měl chuť pomoct víc, jeho infrastruktura byla opravdu špatná. Paní, která to tam vedla, mi přirostla k srdci natolik, že jsem se rozhodl vybudovat tam školu s počítačovou učebnou. Vzdělání je bezesporu klíčem do budoucnosti. Až tady člověk zjistí, že v Evropě řešíme mnohdy úplné banality oproti tomu, co jsem na vlastní oči viděl v Africe,“ objasnil Ústečan s tím, že výhodou sponzoringu byla přímá konfrontace s místem. Měl tedy záruku, že peníze nezmizí do kapes zkorumpovaných úředníků.

Ústečan na kole jezdí po světě. Dětem v Africe nejprve koupil sešity, nakonec postavil celou školu.Zdroj: se souhlasem Jiřího Otty

V Česku stojí nová škola i stovky milionů, v Africe jsou to stovky tisíc. „Někdy mi zůstává rozum stát nad tím, jak neefektivně se v Česku financuje řada věcí, zatímco tam vlastně stačilo relativně málo, aby se změnilo hodně. Za investovaných 200 tisíc se v Keni vybudovaly dvě učebny, nakoupila se dvacítka počítačů,“ srovnal Otta v podstatě neporovnatelné.

Do Keni se v brzké době chystá podruhé. V úterý tamní děti pozdravil alespoň na dálku, a to během přednášky na gymnáziu Jateční, kde s ústeckými dětmi přes počítač zamával africkým. „Pro děti z Keni to byla velká věc, mohly vidět svět mimo svůj domov. Člověk po návštěvě některých míst v Africe prostě přehodnotí žebříček hodnot, vytvoříte si nový filtr,“ pokračoval aktivní sportovec.

Dětem by rád do Keni pořídil také bicykly, některé děti totiž musí do školy nachodit i 20 kilometrů. Stará kola z Čech, třeba formou sbírky, by jinde mohla sloužit mnoho let. Problém je, že kontejner plný kol může vyjít až na 150 tisíc korun.

„Jsem si vědom, že pokud to budu chtít posunout dál, bude nutné celkovou pomoc víc zorganizovat a ucelit. Vše ale postupně, krok po kroku. Třeba mi přednášky na školách otevřou cestu k lidem, kteří se pomoci věnují ve větším měřítku, uvidíme. Když mi ale dítě v Keni upřímně osobně poděkuje za sešit a tužku, přijdete na to, že pomáhat má smysl,“ usmál se Jiří Otta.

Přesto všechno zůstává skromně nohama na zemi. Na otázku, kde se mu líbí nejvíc, odpovídá jasně: „V Českém středohoří! Na takovou krajinu nic nemá, jde o srdeční záležitost.“

Když je doma, snaží se trávit čas s rodinou. „Mám obě babičky, které beru na dva týdny na hory. S tátou prubneme dobrodružství ve Slovinsku, stejně tak vyrazím i s mamkou. A životní vzor? Babička. Prodělala čtyři rakoviny. Když prší, stejně se podívá z okna a řekne si, že je pěkný den. Její životní optimismus je nakažlivý,“ uzavřel čerstvě sedmatřicetiletý ústecký patriot.

